Çift motorlu araç Türkiye'de tozu dumana katacak. 100 kilometreye rekor sürede çıkıyor

Alman otomobil devi Porsche'un haziran ayında tanıttığı 'Mission X', çift elektrik motoruyla ve 100 km/s hıza 1,9 saniyeden daha kısa bir sürede çıkabilmesiyle dikkat çekiyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Çift motorlu araç Türkiye'de tozu dumana katacak. 100 kilometreye rekor sürede çıkıyor

Porsche tarafından üretilen elektrikli konseptli spor otomobili Porsche Mission X, Haziran 2023'te tanıtıldı ve 2025'te üretime girecek.

Yeni elektrikli hypercar konseptiyle tasarlanan Mission X modeli, birleşik 1.000 beygir gücü üreten bir çift elektrik motoruyla çalışıyor. Bu motorlar, araca 200 milin üzerinde bir azami hız ve 0’dan 60 mil/sa hıza sadece 2.5 saniyelik bir hızlanma süresi veriyor.

900 voltluk bir sistem sayesinde Mission X, Porsche'nin mevcut en üstün modeli Taycan Turbo S'den iki kat daha hızlı şarj olabiliyorken, güç : ağırlık oranının 1'e 1 olduğu ifade ediliyor. Bu durum, aracın dikkat çeken bir yol tutuş kabiliyetine sahip olduğunu gösteriyor.

Üretiminde gövdesinde ve iç mekanında ağırlıklı olarak karbon fiber malzemeye yer verilmesi; önde 20, arkada ise 21 inçlik jantlara sahip olması ile Mission X, 100 km/s hıza 1,9 saniyeden daha kısa bir sürede çıkabiliyor.

Otomobil, geniş panoramik bir ön cama ve çift martı kanatlı kapıya sahip.

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