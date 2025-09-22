Portekiz Sadettin Saran'ı konuşuyor!

Fenerbahçe'de tarihi kongre tamamlandı ve sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı Sadettin Saran oldu. Saran'ın başkanlığa seçilmesinin ardından Portekiz basını, adaylık sürecinde yaptığı açıklamayı öne çıkardı.



Saran, adaylık döneminde Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından, "Bu aşamada artık belirtmek durumundayız ki, teknik direktör adayımız Sergio Conceiçao'dur." sözleriyle gündem yaratmıştı.

Sadettin Saran için hevesini kursağında bırakacak iddia! "3 yıl ceza verilecek"

Fenerbahçeliler bile Ali Koç'a tepki gösteriyor! Bu iddia doğruysa ortalık yıkılacak: Frankfurt-Galatasaray maçı oynanırken...

Portekiz medyası da Saran'ın seçimi kazanmasını, Portekizli teknik adam Conceiçao üzerinden okuyucularına aktardı.Bola na Rede'de yayımlanan haberde, "Sergio Conceiçao'yu vaat etti ve seçimleri kazandı: Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanı oldu." başlığına yer verildi.



Haberde ayrıca, Saran'ın şu an için göreve yeni başlayan Domenico Tedesco'nun arkasında duracağı, bu nedenle Conceiçao konusunda bir adım atmasının beklenmediği vurgulandı.

Ali Koç giderayak yaptı yapacağını! Kellesini istemişti: Ferhat Gündoğdu'dan flaş karar

Fenerbahçe'deki seçim sonrası Alex de Souza'dan flaş paylaşım!

Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması!

Fenerbahçe'den kovulduktan sonra Benfica'ya imza atmıştı! Jose Mourinho'dan flaş açıklama: O takımın başına geçeceğim