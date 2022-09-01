﻿25 metrelik dev dinozor fosili inşaat sırasında bulundu

2017'de Portekiz'in Pombal eyaletinde bir ev sahibi, evinin bulunduğu alanı inşaat işçilerine verdi. Yeni bir ev yapmak isteyen ev sahibi hayatının şokunu yaşadı.

İnşaat çalışmaları sırasında neye ait olduğu ilk etapta anlaşılamayan kemikler ortaya çıktı. Kemiklerle yapılan 5 yıllık incelemelerin sonucunda 160 ila 100 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen 12 metre yüksekliğinde ve 25 metre uzunluğunda bir dinozor türü keşfedildi.

Portekiz ve İspanya'dan giden paleontologlar, dinozor hakkında daha çabuk ve daha doğru bilgi elde edebilmek için dinozoru çıkarma çalışmalarına katıldı.

Portekiz'deki Lizbon Üniversitesi’nde araştırmacı olan Elisabete Malafaia konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda bir hayvanın tüm kaburgalarını, sadece bu pozisyonda değil, orijinal anatomik pozisyonunu koruyarak bu şekilde bulmak olağan olmadığını belirtti.

Ayrıca Malafaia, fosilin korunduğu bu şeklin fosil kayıtlarında nadiren bulunduğunu ifade etti.

Son yapılan açıklamalarda keşfedilen en büyük hayvanlar arasında yer alan bu dinozor türünün (brachiosaurid sauropod) omurları ve kaburgaları ortaya çıkarıldığı aktarıldı.