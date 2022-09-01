1 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Bilim
  • >
  • 25 metrelik dev dinozor fosili inşaat sırasında bulundu

25 metrelik dev dinozor fosili inşaat sırasında bulundu

2017 yılında Portekiz'de bir kişi ev yapmak için bir grup ekiple inşaat çalışmalarına başladı. Evin tabanının atılması için kazı yapıldığı sırada ilginç bir durumla karşılaşıldı. Yerin altından çıkarılan devasa kemiklerin 25 metrelik bir dinozora ait olduğu tespit edildi.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 14:06
Takip Et

Portekiz'de 25 metre uzunluğunda dinozor fosili bulundu

25 metrelik dev dinozor fosili inşaat sırasında bulundu
+
Aa
-

2017'de Portekiz'in Pombal eyaletinde bir ev sahibi, evinin bulunduğu alanı inşaat işçilerine verdi. Yeni bir ev yapmak isteyen ev sahibi hayatının şokunu yaşadı.

İnşaat çalışmaları sırasında neye ait olduğu ilk etapta anlaşılamayan kemikler ortaya çıktı. Kemiklerle yapılan 5 yıllık incelemelerin sonucunda 160 ila 100 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen 12 metre yüksekliğinde ve 25 metre uzunluğunda bir dinozor türü keşfedildi.

Portekiz ve İspanya'dan giden paleontologlar, dinozor hakkında daha çabuk ve daha doğru bilgi elde edebilmek için dinozoru çıkarma çalışmalarına katıldı.

Portekiz'deki Lizbon Üniversitesi’nde araştırmacı olan Elisabete Malafaia konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda bir hayvanın tüm kaburgalarını, sadece bu pozisyonda değil, orijinal anatomik pozisyonunu koruyarak bu şekilde bulmak olağan olmadığını belirtti.

Ayrıca Malafaia, fosilin korunduğu bu şeklin fosil kayıtlarında nadiren bulunduğunu ifade etti.

Son yapılan açıklamalarda keşfedilen en büyük hayvanlar arasında yer alan bu dinozor türünün (brachiosaurid sauropod) omurları ve kaburgaları ortaya çıkarıldığı aktarıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
1
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
2
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
3
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
4
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
﻿Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
5
﻿Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
6
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
﻿'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
7
﻿'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
﻿Erzincan’da asayiş uygulaması
﻿Erzincan’da asayiş uygulaması
﻿Erzincan’da asayiş uygulaması
﻿25 metrelik dev dinozor fosili inşaat sırasında bulundu
﻿25 metrelik dev dinozor fosili inşaat sırasında bulundu
﻿25 metrelik dev dinozor fosili inşaat sırasında bulundu
﻿İstanbul’da PKK operasyonu: 4 tutuklama
﻿İstanbul’da PKK operasyonu: 4 tutuklama
﻿İstanbul’da PKK operasyonu: 4 tutuklama
﻿Erzurum Köprüköy SYDV personel alacak
﻿Erzurum Köprüköy SYDV personel alacak
﻿Erzurum Köprüköy SYDV personel alacak
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿UEFA'dan Emre Belözoğlu'na şok karar!
﻿UEFA'dan Emre Belözoğlu'na şok karar!
﻿UEFA'dan Emre Belözoğlu'na şok karar!
﻿Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?
﻿Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?
﻿Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır?
﻿Yorgunluğunuzun nedeni belli oldu
﻿Yorgunluğunuzun nedeni belli oldu
﻿Yorgunluğunuzun nedeni belli oldu
﻿Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
﻿Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
﻿Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
﻿Doktorların görev yerleri için tercih süreci başlıyor
﻿Doktorların görev yerleri için tercih süreci başlıyor
﻿Doktorların görev yerleri için tercih süreci başlıyor
﻿Omar'dan Galatasaray'ı şaşırtan flaş istek
﻿Omar'dan Galatasaray'ı şaşırtan flaş istek
﻿Omar'dan Galatasaray'ı şaşırtan flaş istek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.