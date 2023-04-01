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Portekiz'de binlerce kişi konut sorununa çözüm talebiyle gösteri yaptı

Portekiz'de 100'den fazla sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla konut sorununa çözüm bulunması talebiyle 6 büyük kentte gösteri düzenlendi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 21:22
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Portekiz'de binlerce kişi konut sorununa çözüm talebiyle gösteri yaptı

Portekiz'de binlerce kişi konut sorununa çözüm talebiyle gösteri yaptı
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Lizbon, Porto, Braga, Aveiro, Viseu ve Coimbra kentlerinde "Herkesin konut sahibi olma hakkı vardır." temasıyla yapılan gösterilerde, hayat pahalılığının artmasıyla son yıllarda ev fiyatlarının yükselmesi ve ipoteğini veya kirasını ödemediğinden evden çıkarılma vakalarındaki artışlar protesto edildi.

Gösteriyi düzenleyen STK'lerden yapılan açıklamada, yoksulluk seviyesinde 2 milyon kişinin yaşadığı ülkede mevcut durumda 730 bin evin boş olduğu belirtilerek daha fazla sosyal konut ve kaliteli kooperatif yapılması, emlak piyasasının kontrol altına alınması, banka faizlerinin ve kar paylarının düşürülmesi istendi.

"Yaşamak için bir ev istiyoruz", "Ev bir haktır", "Birçok insan evsiz, birçok ev insansız" pankartları açılan gösterilere, muhalefetteki komünist görüşlü Birleşik Sol partisinin lideri Catarina Martins ve Portekiz Komünist Partisi lideri Paulo Raimundo da katıldı.

Martins, basına yaptığı açıklamada, "Avrupa'nın en düşük maaşları ülkemizde ama ev fiyatları dünyanın en pahalısı. Hükümetin aldığı önlemler yetersiz. Ne bankalara ne de emlak şirketlerine dokunabiliyorlar. Dolayısıyla insanların sorunlarına cevap vermiyor. İçinde insan olanların yerine boş evlerle daha çok kazanan emlak fonları için vergi avantajlarının sona erdirilmesini istiyoruz." dedi.

Portekiz İstatistik Enstitüsünün verilerine göre ülkede ev fiyatların son 5 yılda yüzde 40 artış gösterdi.

 

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