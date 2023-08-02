Poşetlere de zam geldi. Gözün aydın Türkiye. Emekliler hadi yine iyisiniz bu zam da sizin şerefinize teyzeler amcalar

Çevreyi plastikten korumak adına başlatılan poşetlerden para alınması uygulaması, 1 Ocak 2019'dan beri ülkemizde sürüyor.

Seçimin ardından iğneden ipliğe kadar her şeye zam gelirken, bir zam haberi plastik poşete geldi.

Uygulandığı günden bu yana 25 kuruştan satılan poşetlerde, satıcılar da "Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı" adı altında poşet adedi kadar devlete ödeme yapıyor.

PLASTİK POŞETE DE ZAM GELDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; plastik alışveriş torbaları adet başı 38,5 kuruşa yükseltildi.