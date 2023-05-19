Potada düğüm çözülüyor. Beşiktaş ateş hattında

İlk 8 takımın play-off oynayacağı, son 2 takımın lige veda edeceği Basketbol Süper Ligi'nde 30. hafta müsabakaları bu akşamki Pınar Karşıyaka-AYOS Konyaspor maçıyla başlayacak.

Ligde yarın saat 15.30'da başlayacak 4 karşılaşma hem play-off hattını hem de düşme hattını ilgilendiriyor.

Türk Telekom'un birinci, Fenerbahçe Beko'nun da ikinciliğini garantilediği ligde son haftada Anadolu Efes kazandığı takdirde üçüncü olacak. Anadolu Efes'in kaybetmesi ve Pınar Karşıyaka'nın kazanması halinde, üçüncülüğü İzmir temsilcisi elde edecek.

Frutti Extra Bursaspor da ligi beşinci sırada bitirmeyi garantilemiş durumda.

İlk 5 sıradaki takımı 14'er galibiyeti bulunan Darüşşafaka Lassa ve TOFAŞ, 13'er galibiyeti olan Galatasaray Nef, Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji ile 12'şer galibiyetle Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Aliağa Petkimspor izliyor.

BEŞİKTAŞ ATEŞ HATTINDA

Ligden düşmesi kesinleşen AYOS Konyaspor'dan sonra veda edecek ikinci ekip Gaziantep Basketbol veya Beşiktaş Emlakjet olacak.

Aynı galibiyete sahip iki takım da son hafta maçlarını kazanırsa, Gaziantep Basketbol ligden düşecek. Gaziantep Basketbol'un ligde kalması için hem galip gelip hem de rakibi Beşiktaş Emlakjet'in yenilmesi gerekiyor.(AA)