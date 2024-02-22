Prag sokakları Cim Bom diye inledi. Buruk taraftarı coşturdu

Galatasaray; UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Sparta Prag ile Çekya'da karşı karşıya gelecek.
Saat 23.00'te başlayacak zorlu mücadele öncesi heyecan doruğa çıktı, Sarı-Kırmızılı taraftarlar Prag sokaklarını Cim Bom Bom diye inletmeye başladı.
Taraftarları coşturan isim de Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Bulut oldu.
RAMS Park Stadı'ndaki karşılaşmaların ardından üçlü çektiren Ali Yiğit Bulut bu kez Prag sokaklarındaki Galatasaraylı taraftarları coşturdu.
Bir restoranda oturan Sarı-Kırmızılı taraftarların yanına giden Ali Yiğit, maç önü üçlüsü çektirdi.
İlgili Haberler