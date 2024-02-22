Acun Ilıcalı turnayı gözünden vurdu. Servetine servet katacak

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City sezon başında Aston Villa’dan Jaden Philogene'i 5.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

Transferin ardından katıldığı bir televizyon programında Acun Ilıcalı Philogene ile ilgili "Bir futbolcu aldım aklın hayalin durur Bu ismi bir kenara yazın" demişti.

İngiliz ekibinde bu sezon 19 maça çıkan Philogene 8 gol 6 asist kaydetti.

Performansı ile herkesi hayran bırakan genç yıldız için Fabrizio Romano’dan sürpriz bir paylaşım geldi.

İtalyan Gazetecinin aktardığına göre Philogene şimdiden Premier Lig ekiplerinin yanı sıra pek çok Avrupa kulübünün radarında.

Acun Ilıcalı’nın sezon sonunda yıldızını göndermesi halinde kasasını doldurması bekliyor.