Galatasaray eski yıldızını transfer ediyor. Okan Buruk sattığına bin pişman oldu

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Galatasaray eski yıldızını transfer ediyor. Okan Buruk sattığına bin pişman oldu
Haziran ayında Nantes'ten ayrılması beklenen Mostafa Mohamed Galatasaray'a haber yolladı.

Sezon başında Galatasaray’dan Ligue 1 ekibi Nantes’e giden Mostafa Mohamed hakkında sürpriz bir iddia gündeme geldi.

HAZİRAN'DA AYRILACAK

Fransız basının haberine göre Haziran ayında Fransız ekibinden ayrılacak olan Mısırlı futbolcu Galatasaray’a geri dönecek.

GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Sarı-kırmızılı yönetime haber yollayan Mostafa Mohamed tekrar Galatasaray’da oynamak istediğini söyledi.

ICARDI'NİN YEDEĞİ OLACAK

Gelen bu teklifi değerlendiren teknik direktör Okan Buruk ise Fransa Ligi’nde hayran bırakan Mostafa Mohamed’i Icardi’nin yedeği olarak geri istediğini yönetime bildirdi.

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