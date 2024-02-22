Galatasaray eski yıldızını transfer ediyor. Okan Buruk sattığına bin pişman oldu

Sezon başında Galatasaray’dan Ligue 1 ekibi Nantes’e giden Mostafa Mohamed hakkında sürpriz bir iddia gündeme geldi.
HAZİRAN'DA AYRILACAK
Fransız basının haberine göre Haziran ayında Fransız ekibinden ayrılacak olan Mısırlı futbolcu Galatasaray’a geri dönecek.
GERİ DÖNMEK İSTİYOR
Sarı-kırmızılı yönetime haber yollayan Mostafa Mohamed tekrar Galatasaray’da oynamak istediğini söyledi.
ICARDI'NİN YEDEĞİ OLACAK
Gelen bu teklifi değerlendiren teknik direktör Okan Buruk ise Fransa Ligi’nde hayran bırakan Mostafa Mohamed’i Icardi’nin yedeği olarak geri istediğini yönetime bildirdi.
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