Galatasaray'da Sparta Prag maçı öncesi son dakika... Okan Buruk takımı topladı tek tek anlattı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Galatasaray'da Sparta Prag maçı öncesi son dakika... Okan Buruk takımı topladı tek tek anlattı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Sparta Prag maçı öncesi futbolcularıyla özel bir toplantı yaptı.

Galatasaray; UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Play-Off rövanş maçında bu gece Sparta Prag ile deplasmanda karşılaşacak.

İlk maçı 3-2 kazanan Sarı-Kırmızılı ekip avantajlı konumda.

Saat 23.00'te başlayacak mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk flaş bir motivasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Futbolcularını etrafında toplayan Okan Buruk, 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'na vurgu yaparak konuşmasına başladı, isteklerini tek tek anlattı.

50 yaşındaki hoca, "Bu kulüp daha önce büyük zaferlere imza attı. Biz de sahaya çıkıp tarihimize yakışan mücadeleyi ortaya koyalım. Galatasaray'ın hedefi her zaman zirvedir. Dublin'deki finale ulaşmak için bir engeli daha aşmak zorundayız. Sizlere güveniyorum" dedi

İlgili Haberler
Sparta Prag mı Galatasaray mı? Google yapay zekası sonucu açıkladı. İşte turu atlayacak takım
Galatasaray'dan flaş Icardi açıklaması
Galatasaray'ı Sparta Prag'tan sonra devler bekliyor. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray'ı Sparta Prag'tan sonra devler bekliyor. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu
Süper Lig'de 27. hafta hakemleri açıklandı. Lider Galatasaray'ın maçına flaş atama
Galatasaray'ın şampiyon yıldızı tutunamadı
Galatasaray'ın şampiyon yıldızı tutunamadı
Son Haberler
Sarıkamış beyaza büründü Gündem
Sarıkamış beyaza büründü
Sparta Prag mı Galatasaray mı? Google yapay zekası sonucu açıkladı. İşte turu atlayacak takım Spor
Sparta Prag mı Galatasaray mı? Google yapay zekası sonucu açıkladı. İşte turu atlayacak takım
Saadet Partisi'nin İstanbul vaadi: Pembe Metrobüs Gündem
Saadet Partisi'nin İstanbul vaadi: Pembe Metrobüs
ABD'de ikinci el konut satışları ocakta arttı Ekonomi
ABD'de ikinci el konut satışları ocakta arttı
Vincenzo Montella Pendikspor'da Spor
Vincenzo Montella Pendikspor'da
CHP'de adaylıktan çekilen başkan ikna edildi. Yeniden aday oldu Gündem
CHP'de adaylıktan çekilen başkan ikna edildi. Yeniden aday oldu