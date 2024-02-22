Galatasaray'da Sparta Prag maçı öncesi son dakika... Okan Buruk takımı topladı tek tek anlattı

Galatasaray; UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Play-Off rövanş maçında bu gece Sparta Prag ile deplasmanda karşılaşacak.

İlk maçı 3-2 kazanan Sarı-Kırmızılı ekip avantajlı konumda.

Saat 23.00'te başlayacak mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk flaş bir motivasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Futbolcularını etrafında toplayan Okan Buruk, 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'na vurgu yaparak konuşmasına başladı, isteklerini tek tek anlattı.

50 yaşındaki hoca, "Bu kulüp daha önce büyük zaferlere imza attı. Biz de sahaya çıkıp tarihimize yakışan mücadeleyi ortaya koyalım. Galatasaray'ın hedefi her zaman zirvedir. Dublin'deki finale ulaşmak için bir engeli daha aşmak zorundayız. Sizlere güveniyorum" dedi