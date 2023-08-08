Pratik kayısı tatlısı nasıl yapılır? Pratik kayısı tarifi

Kayısı tatlısı hem düşük kalorisi hem de metabolizmayı hızlandırmasıyla sevilerek tüketiliyor. Mutfağınızda kolayca hazırlayacağınız pratik kayısı tatlısı tarifini sizler için derledik. Peki, pratik kayısı tatlısı nasıl yapılır? Pişmiş kayısı tarifi