Pratik kayısı tatlısı nasıl yapılır? Pratik kayısı tarifi

Diyet menülerinize ekleyebileceğiniz pratik kayısı tatlısı sevilerek tüketiliyor. Hem düşük kalorisi hem lezzetli pratik kayısı tatlısı tarifini sizler için derledik. Peki, pratik kayısı tatlısı nasıl yapılır? Pişmiş kayısı tarifi
PRATİK KAYISI TATLISI İÇİN MALZEMELER NELER?
- 10 adet kuru kayısı (gün kurusu)
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- 2 tam ceviz içi
PRATİK KAYISI TATLISI NASIL YAPILIR?
Kuru kayısıları, soğuk suda 30 dakika bekletin.
Tavaya tereyağını koyup, eritin.
Yumuşayan kayısıları ikiye bölün ve tavaya alın, tereyağı ile kayısıları biraz kavurun.
Daha sonra yarım çay bardağı su ekleyin, kayısılar suyunu çekene kadar pişirin.
Pişen kayısıların üzerine ceviz serperek servis edebilirsiniz.
Evde kolayca hazırlanabilen bu tatlının 1 porsiyonu 175 kaloridir.
Afiyet olsun.