Premier Lig'e çıkan son takım belli oldu

Championship play-off finalinde Coventry'i mağlup eden Luton Town, Premier Lig'e çıktı.

Premier Lig'e çıkan son takım belli oldu

İngiltere Championship play-off finalinde Mark Robins'in ekibi Coventry ile Rob Edwards'ın yönetimindeki Luton Town karşı karşıya geldi.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ
Wembley'de oynanan finalin normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona ererken Luton Town'ın golünü 23. dakikada Jordan Clark, Coventry'nin golünü ise 66. dakikada Gustavo Hamer kaydetti. Karşılaşma uzatmalara gitti.

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Uzatmalarda da eşitliğin bozulmamasının ardından penaltılara giden maçta rakibine 6-5 üstünlük kuran Luton Town, Premier Lig'e yükselen taraf oldu. 1991-92 sezonun ardından Premier Lig'e geri dönen Luton Town, Burnley ve Sheffield United'ın ardından Championship'ten Premier Lig'e yükselen üçüncü ekip oldu.

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