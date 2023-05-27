Premier Lig'e çıkan son takım belli oldu

İngiltere Championship play-off finalinde Mark Robins'in ekibi Coventry ile Rob Edwards'ın yönetimindeki Luton Town karşı karşıya geldi.

MAÇ UZATMALARA GİTTİ

Wembley'de oynanan finalin normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona ererken Luton Town'ın golünü 23. dakikada Jordan Clark, Coventry'nin golünü ise 66. dakikada Gustavo Hamer kaydetti. Karşılaşma uzatmalara gitti.

31 YIL SONRA PREMİER LİG'DE

Uzatmalarda da eşitliğin bozulmamasının ardından penaltılara giden maçta rakibine 6-5 üstünlük kuran Luton Town, Premier Lig'e yükselen taraf oldu. 1991-92 sezonun ardından Premier Lig'e geri dönen Luton Town, Burnley ve Sheffield United'ın ardından Championship'ten Premier Lig'e yükselen üçüncü ekip oldu.