Kayıp Rus General Moskova'da ortaya çıktı

Editör: Abdullah Keleş

Wagner isyanına olası suç ortaklığı sebebiyle yargılandığı iddia edilen Rus general Sergei Surovikin, Rusya'nın başkenti Moskova'da görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde generalin, ailesiyle birlikte olduğu görüldü.

Prigojin ile yakın olduğu belirtilen Surovikin'in güneş gözlüğü takan bir adamın, karısı Anna'ya benzeyen kızıl saçlı bir kadınla kol kola yürüdüğünü gösteren fotoğrafın gerçekliğini henüz doğrulamadı.

Tanınmış Rus medya yıldızı Ksenia Sobchak Pazartesi günü Telegram'da fotoğrafın üzerine yazdığı bir başlıkta "General Sergei Surovikin dışarıda. Canlı, sağlıklı, evinde, ailesiyle birlikte, Moskova'da. Fotoğraf bugün çekildi" diye yazdı.

Rus gazeteci Alexei Venediktov da Telegram'da şunları yazdı: "General Surovikin ailesiyle birlikte evde. İzinli ve savunma bakanlığına hazır".