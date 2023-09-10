5 gündür kayıp olan akademisyen: Yalnız kalmak istedim. Her taşın altında onu arıyorlardı

Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olan evli ve 1 çocuk babası Gökcan Tazeler, Edirne’nin Keşan ilçesindeki evinden geçtiğimiz çarşamba günü ayrıldı. Kendisinden haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Ancak Tazeler’e dair bir iz bulunamadı.

KAYBOLDUKTAN 5 GÜN SONRA BULUNDU

Tazeler, kaybolduktan 5 gün sonra Keşan’a 34 kilometre uzaklıktaki Gelibolu ilçesine bağlı Kocaçeşme köyünde bulundu. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Tazeler’in akrabaları köye gidip Gökcan Tazeler’le görüşerek, kendisini evine getirdi.

“YALNIZ KALMAK İSTEDİM”

Sağlık durumu iyi olan Gökcan Tazeler, “Biraz sorunlarım vardı, kafamı toplayıp, yalnız kalmak istedim. Kocaçeşme halkı tarafından bir süre misafir edildim. Sağlık durumum iyi, kimse merak etmesin. Ailemle mutlu bir hayata başlamak üzere evime dönüyorum” diye konuştu.

“KARIŞ KARIŞ ARADIK”

Mustafa Helvacıoğlu ise “Günlerdir kayıp olan genç akademisyenimiz Gökcan Tazeler’i her türlü imkanlarımızı kullanarak endişeli ailesi ve yakınları ile karış karış aradık. Umudumuzu hiç kaybetmedik, kolluk kuvvetlerimizle aradık ve sonunda bulduk. Gökcan kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun diler, kayıp arama çalışmaları sırasında destek olan herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Gökcan Tazeler’in eşi Damla Suna Tazeler de eşinin bulunmasından dolayı büyük sevinç yaşadı.