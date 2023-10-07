Prof. Dr. Ahmet Ercan tek tek sıraladı. İşte İzmir’in depremden en çok etkilenecek ilçeleri

Türkiye’de yaşanabilecek depremlerle ilgili sık sık uyarılarda bulunan Deprem Bilimci ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan İzmir için deprem uyarısı geldi. İzmir’de hangi fay hatlarının deprem üretebileceğini açıklayan Ercan, vatandaşları uyardı.

Resmi rakamlara göre, 110 kişi hayatını kaybettiği ve bin 24 kişinin yaralandığı 30 Ekim 2020 tarihli 6.6 şiddetli depremin vurduğu İzmir için Prof. Dr. Ercan M6,5-M7,0 büyüklüğünde deprem öngörerek hangi fay hattının deprem üretebileceğini açıkladı.

İzmir'in ortasında deprem yapacak iki ana kırık olduğunu söyleyen Ercan, haritalar üzerinden şu açıklamalarda bulundu:

"İzmir kent ortasında deprem yapacak iki tane ana kırık vardır. Bunlardan en önemlisi Denizli-Pamukkale'den doğru Gediz Göçüntü güneyinden, Bozdağ kuzey kıyısı boyunca Sarıgöl, Alaşehir, Salihli, Ahmetli, Urganlı, Torbalı, Kemalpaşa, Bornova üzerinden gelen Gediz düşüntülü(normal faulting) Kırığıdır.Bu kırık, Turgutlu-Urganlı-Derbent'te çatallaşır. Manisa üzerinden giden kuzey koluna Manisa Kırığı, güney koluna Kemalpaşa Kırığı denir."

"Manisa kırığı, Gediz Göçüntüsünü izleyerek Manisa üzerinden giderken Karadağ(Split) ile Yamanlar Dağının kuzey sınırından Menemen-Foça'ya doğru uzanır. Çatalın güney kolu olan Kemalpaşa(İzmir) kırığı da Gediz Göçüntüsünün bir parçası olan Kemalpaşa Göçüntü alanının güneyinden Nif Dağının kuzey kıyılarını yalayarak İzmir'e doğru yönelir. Bu kırık da Kavaklıdere-Yeşilçay'a kadar tek kolla gelirken, Bağyurdu'nda Dağkızılca kırığıyla kesişir."

"Kemalpaşa Kırığı Yeşilçay-Kavaklıdere’ye kadar tek kolla gelirken, bir kol sağ yanal atımlı saçak yaparak Bornova, Doğançay üzerinden Yamanlar dağının güneyin bağrından Harmandalı’ya doğru yönelir."

“200-250 YILDA BİR DEPREM YAPAN KIRIK BUDUR”

Güney kolu ise İzmir Kırığı adıyla Bornova ovasının güneyinden, Manavkuyu, Alsancak-Basmane, Kadifekale kuzeyinden Kemeraltı- Konak, Varyant, Hatay kuzey kıyısından geçerek, Göztepe, Urla üzerinden Alaçatı, Çeşme’ye doğru uzanır. İşte her 200-250 yılda bir büyük deprem yapan kırık budur"

DEPREMDEN EN ÇOK ETKİLENECEK 14 İLÇE

Prof. Dr. Ahmet Ercan, 6.5 - 7 büyüklüğündeki depremin en çok sarsacağı ilçeleri şöyle sıraladı:

1) Konak

2) Kemeraltı

3) Basmane

4) Alsancak

5) Bayraklı

6) Bornova ovası

7) Alaybey

8) Karşıyaka

9) Bostanlı

10) Mavişehir

11) Çiğli

12) Menemen

13) İnciraltı

14) Urla