Prof. Dr. Ayşegül Timur ABD’de rektörlük yapacak ilk Türk ve ilk kadın oldu. Helal olsun sana

Editör: Fatma Demirkaya

Florida Gulf Coast Üniversitesi rektörlüğüne getirilen Prof. Dr. Ayşegül Timur hem ABD’de bir üniversitede rektörlük yapacak ilk Türk hem de üniversitenin ilk kadın rektörü oldu.

Prof. Dr. Ayşegül Timur, Florida Gulf Coast Üniversitesinin mütevelli heyeti tarafından 6'ya karşı 7 oyla üniversitenin yeni rektörü oldu.

Oylamanın ardından konuşan Prof. Timur, "Bu büyük kuruma liderlik etmekten ne kadar onur duyduğumu söyleyecek söz yok. FGCU'nun gelecek dönem başkanı olarak görülmem benim için gerçekten bir başarı." açıklamasında bulundu.

"ZEKİ, ÇALIŞKAN, KARARLI..."

Mütevelli heyeti başkanı Peter Sulick, "Dr. Timur zeki, çalışkan, kararlı ve kesinlikle oldukça çekici liderlik özelliklerine sahip. Çalışma ahlakı konusunda hiçbir soru işareti yok." dedi.

Timur, haziran ayında üniversite yönetim kurulundan onay aldıktan sonra 1 Temmuz'da göreve başlayacak.

Prof. Dr. Ayşegül Timur FGCU'da Strateji ve Program İnovasyonu'ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Bu görevinde, mikro kimlik doğrulama ve dijital rozetler girişimini başlatan Timur, üniversitesin ABD Ticaret Bakanlığı - Ekonomik Kalkınma İdaresi aracılığıyla 22,9 milyon dolarlık bir hibe almasına öncülük etti.

25 yıl önce Türkiye'den ABD'ye taşınan Timur, ABD'ye taşınmadan önce İstanbul Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans ve lisans derecelerini aldı.