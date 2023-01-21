﻿Prof. Dr. Cem Ersoy, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevinden alındı

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının yönettiği sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Ersoy, "dekanla uyumlu çalışmama" gerekçesiyle görevinden alındı.

Paylaşımda kararın, Mühendislik Fakültesi dekanlığını vekaleten yürüten Rektör yardımcısı ve Makine Mühendisliği bölümü öğretim üyesi ve Öğrenci İşleri Dekanı Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez tarafından verildiği ifade edildi.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

"Son Dakika *Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Cem Ersoy Görevden Alındı* Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevini iki yıldır “vekaleten” yürüten Fazıl Önder Sönmez tarafından verilen kararda gerekçe olarak “dekanla uyumlu çalışmama” gösterildi."

29 bölüm bulunan Boğaziçi Üniversitesi’nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, önce Melih Bulu’yu daha sonra da Naci İnci’yi rektör olarak atamasından sonra pek çok bölüm başkanı haklarında disiplin soruşturması açılarak görevden alınmıştı.