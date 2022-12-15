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Prof. Dr. Devrim Akıncı Doğalgazdan zehirlendi. Durumu ağır

Hacettepe Hastanesi Ana Bilim Dalı Girişimsel Radyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Akıncı doğalgaz zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alındı. Akıncı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 19:57
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Prof. Dr. Devrim Akıncı Doğalgazdan zehirlendi. Durumu ağır

Prof. Dr. Devrim Akıncı Doğalgazdan zehirlendi. Durumu ağır
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(AA) - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde doğalgazdan zehirlenen doktor Prof. Dr. Devrim Akıncı tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Beştepe Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Hacettepe Hastanesi Ana Bilim Dalı Girişimsel Radyoloji Bölümü Öğretim Üyesi 51 yaşındaki Prof. Dr. Devrim Akıncı'nın ameliyatı olmasına rağmen işe gelmemesi üzerine meraklanan arkadaşları durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine Akıncı'nın yaşadığı daireye gelerek kapısını çalan arkadaşları sonuç alamayınca çilingirden yardım istedi.

Evde baygın bulunan Akıncı, olay yerindeki müdahalenin ardından görev yaptığı Hacettepe Hastanesine kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu bildirilen Akıncı'nın evinde inceleme yapan doğalgaz ekipleri, kaçak olduğunu tespit etti.

 

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