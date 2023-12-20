Prof. Dr. Esergül Balcı İYİ Parti'den istifa etti

Bursa Arena'nın haberine göre, İYİ partili Akademisyen ve Eğitimci Prof. Dr. Esergül Balcı , partisinden istifa ettiğini açıkladı. Bursa Arena köşe yazarlarından Prof. Dr. Esergül Balcı'nın daha önce İYİ Parti Genel Merkez Eğitim Komisyonlarında görevler yaptığı, 2018 seçimlerinde İzmir'den, 2023 seçimlerinde de Çanakkale'den milletvekilliği aday adaylığında bulunduğu bilinmektedir.

2018’de hazırladığı ‘Tarikat Raporu’ nedeniyle, çalıştığı üniversitede yaşadığı baskı ve yıldırma sonrası, mesleki hayatı boyunca sürdürdüğü Türkiye’nin aydınlanma mücadelesini, siyasi düzlemde daha etkin olarak sunabilmek adına, emekliye ayrılmak zorunda kaldığını belirten Balcı'nın, İYİ Parti'den istifa gerekçelerini anlatan açıklamaları şöyle devam ediyor;

"..Eğitim Politikaları alanındaki çalışmalarıma devam etmek ve bu çalışmaların politik alanda uygulanmasını sağlamak amacıyla; ülkemizde her alanda ortaya çıkan olumsuzlukların giderilmesinde başarılı olacağı ümidiyle, İYİ Parti’de görev aldım.

Bu nedenle, davet üzerine İzmir’den Ankara’ya taşındım. Akademik çalışmalarımın yanı sıra partinin bana verdiği görevleri de yerine getirdim. Bugün geldiğimiz aşamada; partide kuruluş amacı dışında politikalar oluşturulmakta, kararlar alınmakta ve uygulanmaktadır.

Türkiye, artık aydınlıkla karanlık arasındaki uçurumun kenarındadır. Bu nedenle ülkemizin ne çelişkili politikalara ne de “kaybet- kaybettir” tarzındaki yaklaşımlara tahammülü yoktur. Ömrünü Cumhuriyet ve Devrimlerine adamış bir ‘Cumhuriyet Kadını’ olarak, aynı ilkelere bağlı şekilde siyasi-sosyal vb. çalışmalarımı sürdürme kararlılığındayım.

Bu ilkelerin gerçekleşmesine engel olduğu izlenimi veren, bir siyasi yapı ve anlayışın içinde yer almam mümkün değildir. Bu bağlamda, ayrıca partiye katkı yapabilme amacımın gerçekleşmeyeceğini ve buna olanak verilmeyeceğini de fark etmiş bulunmaktayım. Söz konusu gerekçelerle, İYİ Parti’den istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşmak isterim. Saygılarımla / Prof. Dr. Esergül Balcı - Eğitimci"



DR. ESERGÜL BALCI KİMDİR

Prof. Dr. Esergül Balcı, Çanakkale’nin Lâpseki ilçesindeki Çardak Beldesi’nde doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı okuduktan sonra; Sinop, Ankara ve Bolu’da çeşitli okullarda Edebiyat Öğretmenliği yapmıştır. Prof. Dr. Esergül Balcı’nın, idari ve akademik kariyeri şu şekildedir:

Hacettepe Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Araştırma Görevlisi ve Diş Hekimliği Fakültesi’nde Türkçe Okutmanı olarak çalışmıştır. - ANKARA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı, Bölüm Başkanı, Üniversite Senato Üyesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Eğitim Fakültesi Dekanı olarak görev yapmıştır. - BOLU

Moskova Devlet Üniversitesi’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak ders vermiştir. - MOSKOVA

Muğla Üniversitesi’nde Misafir Öğretim Üyesi, Senato Üyesi, Dekan Yardımcısı ve Kurucu Bölüm Başkanı olarak çalışmıştır. - MUĞLA

Vilnius’ta Erasmus Projesi kapsamında Öğretim Üyesi olarak ders vermiştir. - LİTVANYA

Ege Üniversitesi’nde Eğitim Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev almıştır. - İZMİR

Krakow’da Erasmus Projesi kapsamında Öğretim Üyesi olarak ders vermiştir. - POLONYA

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. - İZMİR

Michigan State Üniversitesi’nde Araştırmacı Öğretim Üyesi olarak bulunmuştur. - ABD

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Buca Eğitim Fakültesi’nden emekli olmuştur. (2019) - İZMİR

AKADEMİK UNVANLARI

Lisans : İstanbul Üniv. - Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yüksek Lisans : Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enst. - Kamu Yön. Uzm. Prog.

Doktora : Hacettepe Üniv. - Eğ. Fak. Eğ. Yönetimi Teft. ve Planl. Ekonomisi

Doçentlik : Hacettepe Üniv. - Eğitim Fakültesi

Profesörlük : Abant İzzet Baysal Üniv. - Eğitim Fakültesi

Dokuz Eylül Üniv.- Buca Eğitim Fakültesi. Basılı eserleri arasında şunlar vardır:

Ödüller Güdüleme Kuramları ve Türkiye’de Öğretmen Ödülleri. Adım Yayıncılık.

Türkiye’de Eğitim Politikaları ve Siyasi Parti Ödülleri. Onlar Ajans Matb. Ltd.Şti.

Öğretmen Rolleri - Eğitim Sosyolojisi. Gazi Büro Kitabevi.

Eğitimde Yerelleşme. Detay Yayıncılık.

Türkiye’de Eğitim Politikaları - 1923 - 1980 / 1. Cilt. Pegem Akademi Yayınları.

Türkiye’de Eğitim politikaları - 1980 - 2023 / 2. Cilt. Detay Yayıncılık. Ayrıca çeşitli basın ve medya kuruluşlarında yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. İngilizce ve Rusça bilmektedir.