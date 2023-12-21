İYİ Parti'den 'operasyon' açıklaması: Belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılıyor

İYİ Parti’den yerel seçim adaylıklarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama, "Yerel Yönetimler Başkanlığı'mızın son günlerde İYİ Parti'mize yapılan siyasi operasyonlara ilişkin açıklamasını milletimizin takdirine sunuyoruz" notuyla paylaşıldı.

Bazı illerde kesin aday gösterilmeleri karşılığında İYİ Partili belediye başkanlarına transfer teklifleri yapıldığı, rozet takıldığı öne sürüldü.

Açıklamada İYİ Parti'nin, genel seçimlerin ardından milletin iradesine uygun şekilde "iki kutuplu siyaset düzenine karşı başkaldırının sembolü" olmayı sürdürdüğü belirtildi.

İYİ Parti’den yapılan açıklama şu şekilde:

“PARTİMİZE BİLİNÇLİ ŞEKİLDE ZARAR VERMEYE ÇALIŞTIKLARINA ŞAHİT OLUYORUZ”

"Kuruluşumuzdan bugüne her türlü engellemelere rağmen milletten aldığı güçle mücadelesini sürdüren İYİ Parti'mize, son günlerde yapılan siyasi operasyonları dikkatle izliyoruz.

Anlıyoruz ki kazanma hırsıyla ve kutuplaşmayı derinleştirerek, tüm ahlaki değerlerden vazgeçtiklerine inandığımız birtakım odaklar, Türkiye'nin gözleri önünde ve fütursuzca İYİ Partililerin helal oylarıyla seçilmiş meclis üyelerini birtakım vaatlerle yolundan saptırmanın çabası içindeler.

Bu açık manipülasyon ve siyasi operasyonlarda, partimizden ayrılan birtakım kişilerin de ilçe başkanlarımızı ve meclis üyelerimizi bizzat arayarak partimize bilinçli şekilde zarar vermeye çalıştıklarına şahit oluyoruz.

Yine İYİ Parti'mizin gönülden desteğiyle büyükşehir belediye başkanı seçilen bir başkan ise o ildeki İYİ Partili belediye başkanlarımızla makamında poz vererek partimize ve o şehirdeki dava arkadaşlarımıza etik dışı bir mesaj verme çabasındadır."

“BİZİM TEK MÜTTEFİKİMİZ MİLLETİMİZDİR”

'İYİ Partili belediye meclis üyelerinin ve ilçe yöneticilerinin istifa ettirilmek istenildiği' belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Başka bazı illerde de kesin aday gösterilmeleri karşılığında belediye başkanlarımıza transfer teklifleri yapılmakta, hatta rozet takılmaktadır. Bu şüphesiz ki millete hizmet aşkıyla kurduğumuz partimize yapılan kapsamlı bir operasyondur. Genel Başkanı'mız Sayın Meral Akşener'in dediği gibi bizim tek müttefikimiz milletimizdir.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 81 ilde, ilçe ve beldelerde İYİ belediyecilik vizyonumuzu tüm vatandaşlarımızla buluşturacak ve iyi adaylarımızla seçime gireceğiz."