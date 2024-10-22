Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'dan dikkat çeken açıklama: Normalleşme anormalleşme çıktı

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, gündeme getirilen normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de son dönemde siyasetin normalleşmesinin konuşulduğuna dikkat çeken Kutlu Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, şunları ifade etti:

NORMALLEŞME ANORMALLEŞME ÇIKTI

“Türkiye’de son dönemde normalleşme tartışılıyordu. Bu hava özellikle parlamenter rejim gelir mi sorusunu akıllara getirdi. İnsanlar ekonomik sorunlarına çözüm beklediler.

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Bugün gelinen noktada yaşanan tartışmalara baktığımızda normalleşmeden çözüm süreci, Erdoğan’ın yeniden adaylığı buna bağlı olarak erken seçim, teröristbaşı Öcalan’ın serbest bırakılması, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi, yeni anayasa, ana dil konuları çıktı.

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Tüm bu normalleşme sürecinde demek ki ele alınmış. Bunların şeffaf bir şekilde topluma anlatılması gerekiyor. Devleti bozuyorlar, kimse dur demiyor.

Bu normalleşmeden, anormalleşme çıktı anladığımız kadarıyla. Siyasette normalleşmeden beklenen bu değildi. Önümüzdeki günlerde çözüm süreci tekrar başlatılır, TBMM’de çözüm sürecine yönelik olarak komisyon kurulur ve bu saydığımız konularda gelişme olursa Türkiye’de kimse şaşırmasın.”