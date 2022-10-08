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25 Ekim’deki Güneş Tutulması öncesi Prof. Naci Görür’den korkutan deprem uyarısı

25 Ekim’de Türkiye'den de izlenebilecek Güneş tutulmasıyla ilgili Prof. Naci Görür’den dikkat çeken bir uyarı geldi. Prof. Görür "Deprem üretmeye zaten hazır hale gelmiş ise o faylar üzerinde depreme neden olabilir. Yani bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir. " dedi.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 17:20
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Prof. Naci Görür’den Güneş Tutulması uyarısı. Faylar üzerinde bardağı taşıran son damla olabilir

25 Ekim’deki Güneş Tutulması öncesi Prof. Naci Görür’den korkutan deprem uyarısı
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Türkiye’den de izlenebilecek bu yılın ikinci Güneş Tutulması 25 Ekim’de meydana gelecek.

Güneş tutulmasıyla ilgili takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan yer bilimci Prof. Naci Görür,  17 Ağustos 1999 Depremi'nden önce gerçekleşen Güneş tutulmasını hatırlattı.

"DEPREME NEDEN OLABİLİR"

Prof. Görür, "Kimi takipçilerim soruyor. Bu ay Güneş tutulması olacak. 17 Ağustos 1999 Depremi'nden önce de olmuştu. Endişeliyiz hocam ya tekrar olursa diyorlar. Ay Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bu olay gerçekleşir. Bu olay sırasında üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygularlar. Bu çekim hem hidrosferde hem de litosferde kabarmalara neden olur. Kimi zaman litosferdeki kabarma 25-30 cm varabilir. Normalde bu çekim kuvveti büyük depremlere neden olmaz" dedi.

FAYLAR ÜZERİNDE BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLABİLİR

Stres yüklü faylara dikkat çeken Görür açıklamasının devamında, "Ancak kimi yerlerdeki faylar aşırı stres biriktirmiş ve deprem üretmeye zaten hazır hale gelmiş ise o faylar üzerinde depreme neden olabilir. Yani bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımlar:

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Ama tecrübesizdik.
8.10.2022 18:11
Eminönündeydim o sıra güneş tutulmasına bakıyorduk, bütün insanlar da bakıyordu.  
 
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