Prof. Şener’den korona müjdesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, koronavirüs döneminde yaz aylarındaki normalleşme sonrası vaka sayılarında ciddi anlamda düşüşler yaşandığını belirterek, “Özellikle kış dönemi Kasım-Aralık ayı solunum yolu virüslerinin yeniden aktif hale geçtiği dönem. Dolayısıyla koronavirüs dışındaki diğer solunum yolu virüsleri aktif hale geçecek. Buna eşlik eden bir Covid-19 ya da yeni bir varyant olmadığı sürece bu kış dönemi rahat geçiririz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Prof. Şener, normalleşmenin yaşandığı yaz dönemi sonrası koronavirüsle ilgili değerlendirmeler yaptı. Şener, yaz aylarındaki normalleşme dönemi sonrası vaka sayılarında ciddi anlamda düşüşler yaşandığına dikkat çekti. Kış döneminde Kasım ve Aralık aylarında koronavirüs dışındaki diğer solunum yolu virüslerinin aktif hale geleceğini de işaret eden Şener, bu dönemde Covid-19 yada yeni bir varyant olmadığı sürece bu kış döneminin rahat geçebileceğinin altını çizdi. Şener, sözlerine şunları ekledi:



“Okulların açılmasıyla birlikte koronavirüs vakalarında kıpırdanmalar yaşanmasına rağmen yüksek seviyede olmaz. Vatandaşların hatırlatma dozu aşılarını yaptırması gerekli.

Hem büyükşehirlerde hem de orta ölçekli şehirlerde küçük şeyler hariç vaka sayılarında ciddi anlamda düşüşler yaşanıyor.

Hem yatan hasta, hem ayaktan başvuru hastalarında düşüşler var. Bu ister istemez hem sağlık çalışanların çalışma temposunda rahatlamaya sebep oluyor. Hem de vatandaşlarımızda genel bir rahatlamaya sebep oluyor. Aslında bu rahatlamaya ihtiyacımız var. Çünkü iki yıldır çok yoğun devam eden bir hem hastane temposu, hem yoğun bakım temposu, hem de hastalık temposu ile karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla bu yaz dönemini oldukça rahat geçirdik diyebiliriz. Özellikle son iki aydır ki olan periyodu. Avrupa Birliği ülkeleri ve dünyanın geneli BA4-BA5 varyantı ile daha uzun süre boğuşurken, bizdeki BA4-BA5 piki daha kısa sürdü. Bu bizim için bir avantaj, bu avantajı nasıl değerlendireceğiz. Çok iyi bilmiyoruz yada gözlemleyemiyoruz diyebiliriz.”

İHA