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Korona nedeniyle 9 ferdini kaybeden ailenin genetik test sonucu çıktı

Rize'de Covid-19 nedeniyle 9 ferdini kaybeden Genç ailesi için yapılan genetik tarama sonuçları çıktığı bildirildi.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 15:55
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Rize'de korona(Covid-19) nedeniyle 9 ferdini kaybeden ailenin genetik test sonucu çıktı

Korona nedeniyle 9 ferdini kaybeden ailenin genetik test sonucu çıktı
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Rize'de Covid-19 nedeniyle 9 ferdini kaybeden Genç ailesi için genetik tarama sonuçlarında herhangi bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi.

Güneysu İlçesine bağlı Gürgen köyünde, aynı aileden 9 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Genç ailesinin çağrısı üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından genetik tarama çalışması başlatıldığı bildirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından ailenin kan soy ağacı çıkarıldığı bildirildi.

“SONUCUMUZUN TEMİZ ÇIKTIĞINDA ÇOK MUTLU OLDUK”

Ailede şu an hastalık nedeniyle herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade eden genç, şunları kaydetti:

“Bizim ailemizde ölen öldü. Geride kalanlara Rabbim uzun ömür versin. Ateş düştüğü yeri yaktı. Koronavirüs sürecinde ailemizde üst üste ölümler yaşanınca bize 'sizin genetiğinizde bir hastalık' var dediler. Biz de testimizi yaptırdık. Ondan sonra testimizin sonucunda bir sıkıntı çıkmadı. Ailede 9 ferdimi kaybettim. Allah kimseye böyle acı vermesin.”

Genç; koronavirüs sürecinde çok zor günler geçirdiklerini dile getirerek, “Devletimiz elinden geleni yaptı ama giden geri gelmiyor. Biz gen taraması yapılmadan önce çok tedirgindik ama sonucumuzun temiz çıktığında çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı.

“GENETİK ANALİZİ SONUCUNDA KORONAVİRÜS ÖLÜMLERİNE YOL AÇAN HERHANGİ BİR ETKENE RASTLANMADI”

Ailede belirlenen kişilerden kan örnekleri alınarak genetik çalışma için Ankara ve İstanbul'daki çeşitli hastanelere gönderildi. Aileden "riskli" olduğu belirlenen 13 kişiden alınan numunelerin laboratuvardaki genetik analizi sonucunda koronavirüs ölümlerine yol açan herhangi bir etkene rastlanmadı.

Covid-19'dan yakınlarını kaybeden 63 yaşındaki Ali Genç, gazetecilere, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan gen taramasının sonuçlarının temiz çıktığını ifade etti.

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