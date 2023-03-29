Profesör kolon kanserinden korunmanın yolunu açıkladı

İHA’nın haberine göre; Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karaman, kolon kanserinin erkeklerde ve kadınlarda en sık görülen kanserler arasında olduğunu ve en çok ölüme sebebiyet veren kanser türlerinden biri olduğunu dile getirdi. Dünyada en sık rastlanan ilk 5 kanser içerisinde yer aldığına değinen Prof. Dr. Karaman, kolon kanseri belirtilerinin “Özellikle sebebi açıklanamayan bir karın ağrısı, dışkıdan kan gelmesi, kabızlık ya da ishal ataklarının olması, kilo kaybı, dışkı kıvamının değişmesi, incelmesi, eski bağırsak alışkanlıklarının değişmesi” şeklinde sıraladı. Bu tarz bir şikayet olduğunda mutlaka bir hekime başvurup, gerekli testleri yaptırmak gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Karaman, testlerde pozitif sonuçların çıkmasının kolon kanseri ile ilgili bir fikir vereceğini söyledi. Ailede kolon kanseri varsa ve bahsi geçen belirtilerin görülmesi halinde mutlaka bir kolonoskopi yapılması gerektiğini, kolon kanseri teşhisinin mutlaka kolonoskopi ile konulacağını dile getirdi.

“50 YAŞINI GEÇTİKTEN SONRA KOLONOSKOPİ ŞART”

Kolon kanserinden korunmak için özellikle taramaları düzenli yaptırmak gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Karaman, “Eğer ailemizde kolon kanseri varsa 40 yaşından sonra mutlaka bir kolonoskopi yaptırılmasını öneriyoruz. Eğer ki ailemizde kolon kanseri yoksa 50 yaşını geçtikten sonra mutlaka herkesin kolonoskopi yaptırması gerekir. 50 yaşından sonra kolonoskopi yaptırdık ve hiçbir problem çıkmadıysa bu testleri 10 yılda bir tekrarlamamız gerekiyor. Örneğin birinci dereceden bir akrabamız 35 yaşında kolon kanseri olmuşsa bizim 10 yıl daha geriye giderek, 25 yaşından itibaren kolonoskopi taramalarına başlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“ÖNCE AMELİYAT”

Teşhis konulduktan sonra tedavi aşamasına geçileceğini ve tedavide ilk olarak, hastalığın başka organlara yayılımı yoksa ameliyatın tercih edildiğini belirten Prof. Dr. Karaman “Ameliyatı izleyen süreçte de kemoterapi tedavisi yapıyoruz. Bazen kalın bağırsağın sonunda meydana gelen kanserlerde ışın tedavisi yani radyoterapi de tedavi seçeneği oluyor” diye konuştu. Kolon kanserinin özellikle birinci derece akrabalarda görülme ihtimalinin daha fazla olduğunu aktaran Prof. Dr. Karaman, “Bazı genetik geçiş yapabilen kolon kanserleri de vardır. Onlar küçük yaşta da başlayabilir” dedi. Dr. Karaman, kolon kanserinin özellikle beslenme alışkanlıkları yağ ağırlıklı olan kişilerde, sigara ve alkolü fazla tüketen insanlarda ve obezite sorunu olanlarda görülme sıklığı fazla olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Karaman, kolon kanserinden korunmak için düzenli spor yapmayı; sebze ve meyve ağırlıklı beslenerek, karbonhidrat ve yağlardan olabildiğince uzak durmayı; sigara ve alkol gibi maddeleri kullanmamayı tavsiye etti.