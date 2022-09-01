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Aşırı hazır gıda reklamlarındaki büyük tehlike. Ölümlü gebelik ve kısırlık getiriyor

Son zamanlarda sosyal medya üzerinde yüzlerce yemek ve hazır gıda olarak bilenen fast food reklamlarının artması vatandaşlar üzerinde büyük tehdit oluşturduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 11:25
Son Güncelleme: 1 Eylül 2022 Perşembe - 11:26
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Profesör uyardı: Ölümlü gebelik ve kısırlık getiriyor Sosyal medyadaki aşırı hazır gıda reklamlarındaki büyük tehlike

Aşırı hazır gıda reklamlarındaki büyük tehlike. Ölümlü gebelik ve kısırlık getiriyor
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İHA’nın haberine göre; Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, sosyal medya üzerinde yayınlanan yüzlerce fast food reklamları, gebe hastalarda düzensiz aşermeyi, obezite nedeniyle ölümlü gebelik ve kısırlık getirdiğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, gebe hastalarda görsel reklamlar nedeniyle düzensiz aşerme ve sürekli tüketilen fast foodların ölümlü gebelik, erken doğum ve kısırlığa neden olduğunu ifade etti.

“OBEZİTEYİ ARTIRMA, ÖLÜMLÜ, ERKEN GEBELİK VE KISIRLIĞIN KAPISINI ÇALIYOR”

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, fast food ürünlerinin obezite, ölümlü gebelik, erken doğum ve kısırlık getirdiğini ifade etti.
Çoksüer, “Bu tür gıdaları tüketenlerde obezite oranı ciddi anlamda artığını görüyoruz. Obezite artan kişilerde çocuk üzerinde düşük yapma, ölü doğum ve erken doğum oranı artabilmekte. Obeziteye bağlı kısırlık oranında artığını görmekteyiz, bunları ciddi anlamda tüketmeyi kısıtlamamız lazım. Bebeğin beyin gelişimi de ciddi anlamda olumsuz etkilemekte, alerji ve astımında ciddi anlamda bebeklerde yükseldiğini görmekteyiz. Anne adaylarında gebelik tansiyonu artabilmekte buna bağlı olarak bebeğin gelişme geriliği ve bozukluğu artmakta” şeklinde konuştu.

“BEBEK VE KENDİ SAĞLIKLARI İÇİN HAZIR FAST FOOD, PATATES CİPS VE KOLA GİBİ İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURMANIZI ÖNERİYORUM

Prof. Dr. Çoksüer, “Özellikle gebe hastalarımız sosyal medyada aşırı derecede reklam görüp hazır gıdalara yönelim görmekte. Bu hazır gıdaların bebek sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkisinin olduğunu mutlaka görmeleri ve bilinçlenmeleri gerekir. Sosyal medyada çıkan reklamlar yeme isteğini artırmakta, farkında olmadan bu zararlı gıdaların tüketimini sağlayabilmektedir. Bu reklamlar aşermelere neden olabilmekte. Bu görselleri görseniz bile iradenizle bu gıdalardan uzak durmanızı öneriyoruz. Bebek ve kendi sağlıkları için hazır fast food, patates cips ve kola gibi işlenmiş gıdalardan uzak durmanızı öneriyorum” ifadelerini kullandı.

“DOYMAMIŞ YAĞ ASİDİ VE YÜKSEK KATKI MADDELERİ SİNDİRİM SİSTEMLERİNİ BOZUYOR”

Prof. Dr. Hakan Çoksüer, vitamin ve minerali az besin olan fast foodlar doymamış yağ asidi ve yüksek katkı maddeleri içererek anne adaylarında sindirim sistemini bozduğuna dikkat çeken sözlerini şöyle devam ettirdi:

“Fast Food gibi patates cips, kola gibi gıdalar özellikle hamileler ve anne adayı kişilerde ciddi risk oluşturmakta. Fast food aslında besin değeri düşük kalori oranı yüksek besinlerdir. Bunlara baktığımızda doymamış yağ asidinden yüksek katkı maddeleri fazla bulunan gıdalar olduğu için sağlığı ciddi anlamda bozabilmektedir. Hamilelikte sindirim sistemi yavaş çalışmakta bu tür katkı maddeler içeren gıdaları yediğimiz zaman sindirim sisteminin daha sağlıksız çalışmasına neden olabilmekte ve bebek üzerinde olumsuz etkisi olmakta. Fast food gibi doymamış yağ oranı ve kalori oranı yüksek olan gıdalar tükettiğimizde anne adayları ve hamilelerde besin eksikliğine neden olmakta. Biz bunları tükettiğimizde vitamin, mineral az alıyoruz ve bebeğin beslenmesini bozmuş oluyoruz yeterince vitamini alamıyoruz”

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