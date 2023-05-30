Profesörden korkutan uyarı: Kulak çınlaması hastalık habercisi olabilir

DHA'nın haberine göre; Prof. Dr. Mehmet Eken, “Tinnitus yani kulak çınlaması bireyin hayat akışını olumsuz etkiliyor ve ilerleyen süreçte hem psikolojik hem de bedensel sorunlar yaşanabiliyor. Bu çınlama bazen uzun süreli bazense kısa süreli olarak yaşanabiliyor” sözlerini kullandı.

Çınlama, vızıltı, uğultu, cızırtı veya düdük sesi gibi farklı şekillerde hissedilebilen kulak çınlamasının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Eken şunları belirtti:

“Kulak çınlaması, birçok insanın yaşadığı yaygın bir semptom olsa da bazı durumlarda bir hastalığın belirtisi olabilir. Kulak çınlaması, kulakta duyulan çeşitli seslerle karakterize edilen bir durumdur ve nedeni birçok faktöre bağlı olarak değişebilir”

“HASTALIK HABERCİSİ OLABİLİR”

Kulak çınlamasının bir hastalık değil, semptom olduğuna vurgu yapan Eken, “Kulak çınlaması işitme kaybı, kulak enfeksiyonları, yüksek tansiyon, stres veya bazı ilaçların yan etkileri gibi çeşitli faktörlerle de ilişkilendirilebilir. Kulak çınlamasının nedenleri arasında uzun süreli yüksek seslere maruz kalma, işitme sistemi hasarı, yaşlanma, kulak enfeksiyonları, sinüzit, çene eklemi bozuklukları ve stres gibi faktörler yer almaktadır. Ancak, bazı durumlarda, kulak çınlamasının nedeni net bir şekilde belirlenemeyebilir. Kulak çınlaması, bireyin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Uykusuzluğa, konsantrasyon sorunlarına, anksiyeteye ve depresyona yol açabilir. Bu nedenle, kulak çınlaması yaşayan kişilerin bir Kulak Burun Boğaz Uzmanına başvurarak değerlendirme ve tedavi almaları önemlidir” ifadesini kullandı.

“TEDAVİ ALTTA YATAN NEDENE GÖRE BELİRLENİR”

Uygulanacak tedavinin altta yatan nedene bağlı olarak değiştiğini söyleyen Prof. Dr. Eken, “İşitme kaybı temelinde oluşan kulak çınlaması durumunda, işitme cihazları veya maskeleme cihazları gibi işitme yardımları etkili olabilir. Diğer durumlarda, stres yönetimi, yaşam tarzı değişiklikleri, meditasyon ve ses terapisi gibi yöntemler kullanılabilir” dedi.

Kulak çınlamasını önlemek için yapılması gerekenlere de değinen Eken, “Yüksek seslere maruz kalmaktan kaçınmak, işitme koruyucu önlemler almak ve stres yönetimi tekniklerini uygulamak önemlidir. Ayrıca, düzenli olarak kulak sağlığı kontrolleri yapmak ve kulak hijyenine dikkat etmek de kulak çınlamasının oluşma riskini azaltabilir” diyerek sözlerini bitirdi.