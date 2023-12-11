Profesörden kritik göğüs ağrısı ve kanser uyarıları

Prof. Dr. Çelik, “Göğüs ağrısının sebebi kanser semptomu olabilir” sözlerini kullanarak uyarılarda bulundu.

KAYNAK: DHA
Profesörden kritik göğüs ağrısı ve kanser uyarıları

Göğüs ağrısı, kalp ve akciğer hastalıkları başta olmak üzere pek çok sağlık problemine işaret edebilir.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Muhammet Reha, göğüs ağrısının nedenleri arasında kardiyovasküler hastalıklar (koroner kalp hastalığı, miyokardit, aort diseksiyonu) ve solunum yolu hastalıkları (akciğer kanseri) olduğunu belirtti.

Akciğer kanseri, inatçı öksürük, göğüs ağrısı, nefes darlığı, ateş, ses kısıklığı, yüzde ve boyunda şişlik, omuz, kol, sırt ve ağrısı, yutma güçlüğü, balgamda kan görülmesi gibi çeşitli belirtilerle ortaya çıkabilir.

Öksürük ve kanlı balgam, akciğer kanserinin en yaygın semptomlarıdır. Baş ve kemik ağrısı, yorgunluk ve halsizlik ise akciğer kanserinin vücuda yayıldığını gösterebilir. Ancak bazen akciğer kanseri hiç belirti vermeden de saptanabilir.

Akciğer kanserinin en önemli sebebi sigaradır. Sigara içenlerin akciğer kanserine yakalanma olasılığı, içmeyenlere göre 30 kat daha fazladır. Akciğer kanserinden korunmak için sigarayı bırakmak ve yüksek riskli kişilerin düşük doz bilgisayarlı tomografi ile yıllık tarama yaptırması gerekir.

Akciğer kanseri tanısı konan hastalar, göğüs cerrahisi tedavilerinde en güncel yöntemler ve minimal invaziv ameliyat teknikleri ile tedavi edilebilirler. Bu teknikler, hastanın daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve daha iyi yaşam kalitesi sağlar.

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