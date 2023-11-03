Göğüs hastalıklarına iyi gelen ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.
İnsanların korkulu rüyası olan göğüs hastalıklarına iyi gelen kurtağzı otu dikkatlerden kaçmadı.
GÖĞÜS HASTALIKLARI NELERDİR?
-Akciğer embolisi
-Akciğer kanseri
-Alerjik akciğer hastalıkları
-Kronik öksürük
-Obstrüktif akciğer hastalıkları olarak bilinen astım, bronşektazi ve KOAH
-Halk arasında akciğer zarında sıvı birikmesi olarak bilinen plörezi
-Pnomotoraks ya da diğer bir deyişle akciğerin sönmesi
-Pnömoni olarak tanımlanan zatürre
-Sebebi henüz bilinmeyen, akciğer tutulumuna neden olan ve tedavi edilebilen bir tür hastalık olan; sarkoidoz
-Sigara bağımlılığı, bırakma yöntemleri ve sigaraya bağlı olarak gelişen hastalıklar
KURTAĞZI OTU NEDİR?
Aslanağzıgiller familyasından; türlü renkte, güzel bir bitkidir. Kokusuzdur. Daha ziyade süs bitkisi olarak kullanılır.