Profesör korkutan uyarı. Yüzünüzden olabilirsiniz

İHA’nın haberine göre; Merdiven altı yüz gerdirme operasyonları tüm uyarılara rağmen devam ediyor.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arzu Kılıç, son dönemde giderek yaygınlaşan yüz gerdirme operasyonları konusunda merdiven altı çalışmalara dikkati çekti.

“Güzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayın” diyen Kılıç; hatalı, hijyeni olmayan ve gerekli sağlık koşullarını taşımayan uygulamaların ciddi kronik enfeksiyonlar, asimetri dediğimiz yanlış yüz oluşumları, sarkmalar, damar hasarı, sinir zedelenmesi gibi olumsuzluklara neden olabileceği uyarısında bulundu.