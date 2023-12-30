Prontotour’da erken rezervasyon avantajları

Türkiye’de seyahat trendlerini belirleyen lider tur operatörü Prontotour, 2024 yılında yurt dışının popüler rotalarını ve ülkemizin eşsiz güzelliklerini keşfetmek isteyenler için erken rezervasyonun ikinci dönemini başlattı. Farklı kültürleri ve coğrafyaları keşfetmek isteyenler, Türkiye’nin en deneyimli rehber kadrosuyla 87’den fazla ülkeye indirimli seyahat etme şansını yakalayabilecekler.

“GEÇTİĞİMİZ YILA KIYASLA %70 ARTIŞ YAKALADIK”

Ekim ayında başlattıkları erken rezervasyonun ilk döneminde büyük talep gördüklerini söyleyen Prontotour Pazarlama Direktörü Eda ONARAN, “Erken rezervasyonun birinci dönemini başarıyla tamamladık. Tur paketlerimiz yoğun ilgi gördü. Geçtiğimiz yıla göre rezervasyonlarda yüzde 70 artış yakaladık. İkinci dönem kampanyamız yurt dışında yüzde 40, yurt içinde ise yüzde 50’ye varan indirimlerle devam ediyor. Sadece uçak bileti fiyatına pek çok tur sunuyoruz. Rezervasyonlarını erken yapan misafirlerimiz de seyahatlerini daha avantajlı hale getiriyor” dedi.

Prontotour’da İtalya, İspanya, Orta Avrupa, Benelüks, Balkanlar gibi klasikleşmiş Avrupa rotalarının yanı sıra son yılların yükselen yıldızı Mısır öne çıkıyor. Dubai, vizesiz coğrafyalar, muhteşem cruise rotaları, Uzak Doğu programları ve yüzde 50 indirimli Türkiye ve Kıbrıs otel seçenekleri erken rezervasyon döneminde tatilcinin yüzünü güldürüyor. Yurt içi kültür turlarında başta Kapadokya, GAP, Doğu Karadeniz, Turistik Tren turları olmak üzere pek çok seçenek bulunuyor. Dünyanın egzotik yerlerini, seçkin kumsalları, tarihin izlerini taşıyan eğlence dolu şehirleri ve Türkiye’nin kültür hazinelerini Prontotour farkıyla keşfedebilirsiniz.