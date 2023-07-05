PSG'de Christophe Galtier dönemi resmen sona erdi

Ligue 1 ekibi PSG sezon başında takımın başına geçen Fransız teknik direktör Christophe Galtier ile yoların ayrıldığını açıkladı.

PSG'de Christophe Galtier dönemi resmen sona erdi

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), teknik direktör Christophe Galtier ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 56 yaşındaki Fransız teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Paris Saint-Germain, Christophe Galtier'in yanı sıra yardımcıları Thierry Oleksiak ve Joao Sacramento'ya sezon boyunca gösterdikleri profesyonellik ve bağlılık için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerleri için her şeyin en iyisini diler" ifadeleri kullanıldı.

Galtier, Temmuz 2022'de göreve başladığı PSG ile geçen sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. (AA)

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