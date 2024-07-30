PTT personel alımı başvuru şartları neler?

PTT'nin gelecek yıl gerçekleştireceği personel alımı konusunda adayların gösterdiği yoğun ilgi devam ediyor. Şu ana kadar 2024 yılında yapılacak personel alımıyla ilgili resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, geçmiş yıllardaki alımların işaret ettiği üzere, gişe ve büro personeli, postacı, güvenlik ve temizlik görevlisi gibi çeşitli pozisyonlar için yeni işe alımların yapılması muhtemel görünüyor.

PTT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

PTT, uygun adayları bünyesine katmak için belirli zamanlarda personel alımı gerçekleştirmektedir. Adaylar, PTT tarafından belirlenen nitelikleri karşıladıkları ve sınav veya mülakat aşamalarında başarılı oldukları takdirde istihdam edilebilmektedirler. PTT'nin personel alımıyla ilgili güncel bilgiler, her yıl kurumun resmi internet sitesinde ve ilgili diğer platformlarda yayımlanmaktadır. İş başvurusunda bulunacak adayların izlemesi gereken prosedürler aşağıdaki gibidir:

1. Alan Seçimi: İlk adım olarak, adayların PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuruda bulunmak istedikleri pozisyonu belirlemeleri gerekmektedir.

2. Başvuru Değerlendirme: Adaylar, tercih ettikleri pozisyon için sadece bir kez başvuru yapabilirler ve başvuruları, belirlenen kriterlere göre değerlendirilecektir.

3. Ödeme İşlemleri: Sınav ücreti, Ziraat Bankası şubelerinden veya PTT'nin resmi internet sitesi aracılığıyla ödenebilir.

Adayların, başvuru süreci ve diğer tüm detaylar için PTT'nin resmi internet sitesini ziyaret etmeleri önemle tavsiye edilir.

PTT PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PTT, personel alım süreçlerinde, pozisyonlara özgü nitelikleri dikkate alarak başvuru koşullarını özel olarak belirlemektedir. Şu an için yeni bir alım ilanı yayınlanmadığından, bu özel şartlar henüz kamuoyuna açıklanmadı. Bununla birlikte, PTT'nin personel seçiminde aradığı genel nitelikler şunlardır:

Türk vatandaşlığına sahip olmak, 18 yaşını doldurmuş ve 36 yaşından gün almamış olmak, kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak, herhangi bir suçtan dolayı altı aydan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak, akıl sağlığı yerinde olmak, başka bir kurumda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen eğitim düzeyine sahip olmak ve emekli olmamaktır. PTT'nin personel alımıyla ilgili detaylar, resmi duyuru yapıldığında netleşecektir.