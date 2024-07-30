Tatvan'da ambulans zincirleme kazaya karıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tatvan'da ambulans zincirleme kazaya karıştı

Tatvan Sanayi Bölgesi'nde yaşanan trafik kazası, iki henüz tespit edilemeyen araçların çarpışması ile sonuçlandı.

Olayın ardından, bölgeden geçmekte olan bir ambulans, kazaya karışan araçlardan kaçınmak için ani bir manevra yapmak zorunda kaldı ve bu sırada kaldırıma çarparak durabildi. Kazada yaralananlar, olay yerine ivedilikle ulaşan diğer ambulans ekiplerince Tatvan Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Hastaneye ulaştırılan yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu ve tedaviye alındıkları belirtildi. Kaza sonrası, çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi hızla bölgeye yönlendirildi.

Kaza nedeniyle güvenlik tedbirleri amacıyla trafiğe kapatılan yol, alınan önlemlerin tamamlanmasının ardından tekrar kullanıma açıldı ve trafik akışı normal seyrine döndü. Yetkililer, kazanın sebeplerini belirlemek üzere detaylı bir soruşturma başlattı.

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