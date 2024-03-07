‘Puan farkı 14 oldu, geçmiş olsun’

Kaynak: Bursadabugün
‘Puan farkı 14 oldu, geçmiş olsun’
Bursaspor - Bucaspor 1928 maçı sonrası Serkan Yetişmişoğlu'nun eleştirisi gündem oldu.

TFF 2. Lig’in 29. haftasında deplasmanda Adıyaman FK’yı 3-0 mağlup etti.

Haftalardır son sırada bulunan Yeşil Beyazlılar 16 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Ancak Bursadabugün.com Spor Yazarı Serkan Yetişmişoğlu'nun Bursaspor - Bucaspor 1928 maçı eleştirisi hala gündemden düşmedi.

"28 Ekim’de Serik’teki galibiyetten bu yana tam 126 gündür gülemiyor Timsah!" diyen Yetişmişoğlu yazısına şöyle devam etti:

Dile kolay;

Tamı tamına 4 ay, 6 gündür siftah yok!..

12 aylık yılın; 3’te 1’inde 3 puanı ara ki bulasın!

Plaka demişken…

16 maçtır kazanamayan Bursaspor, 26 haftada 16.kez mağlup oldu.

Onun için;

“Plakayı tersten tutturduk” diyorum.

Serkan Yetişmişoğlu'nun, "Bucaspor’da; yıllarca Süper Lig’de oynamış Ömer Şişmanoğlu, Sefa Yılmaz, Emre Nefiz, Erhan Çelenk, kaleci Korcan Çelikay, Zeki Yıldırım, Sadi Karaduman gibi en az 10 deneyimli isim vardı" tespiti de dikkat çekti.

Serkan Yetişmişoğlu şöyle devam etti:

Bursaspor’un eski oyuncularından Mehmet Sak ve Mehmet Erdem Uğurlu ile maça yedek başlayan; 2010’da şampiyonluk yaşayan İsmail Haktan Odabaşı ile transfer kralı Yasin Öztekin gibi tecrübe abideleri ile adeta yıldızlar karması bir takımla oynadık.

erik ve Altınordu 27 puandalar ve aradaki fark 14 puana çıktı.

Artık bitime de sadece 10 maç kaldı!

16 haftadır kazanamayan bir ekip; bu saatten sonra 4 takımı birden nasıl altına alacak ki!

Mucize lafı bile hafif kalır artık!..

Gerçekler maalesef çok acı!

HİÇ VAKİT KAYBETMEDEN…

Bugünden tezi yok, yeni ligin ve yeni sezonun hazırlıkları yapılmalı…

Sözleşmesi bitecek 14+4 futbolcuyla görüşmeler yoğunlaştırılmalı.

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