Bursaspor'un kaderi belli oluyor

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta bitime az kala Bursaspor, eline geçen fırsatları kaçırdı.

Yeşil beyazlı ekip, son iki maçını kazansa küme düşme hattından çıkacaktı ama rakiplerinin sunduğu avantajları değerlendiremedi.

Bursaspor, artık kendi kaderini kendisi belirleyecek.

Yeşil beyazlılar, pazar günü Ankara Demirspor ile karşılaşacak ve 27. haftayı bay geçecek.

Mart ayında beş maç oynayacak olan Bursaspor, Bucaspor 1928, Adıyaman FK, Serik Belediye, Kırşehir FSK ve Kırklarelispor ile puan mücadelesi verecek.

Bursaspor, bu maçlardan en fazla puanı alırsa nisan ayında rahat bir nefes alabilir.

Maç Programı

ŞUBAT

18 Şubat Pazar 14.00 Ankara Demir-Bursaspor

25 Şubat Pazar BURSASPOR (BAY)

MART

2 Mart Cumartesi 14.00 Bursaspor-Bucaspor 1928

6 Mart Çarşamba 14.00 Adıyaman FK-Bursaspor

10 Mart Pazar 14.00 Bursaspor-Serik Belediye

17 Mart Pazar 14.00 Kırşehir FSK-Bursaspor

23 Mart Cumartesi 14.00 Bursaspor-Kırklarelispor

NİSAN

3 Nisan Çarşamba 15.00 Zong. Kömür-Bursaspor

7 Nisan Pazar 15.00 Bursaspor-1461 Trabzon FK

13 Nisan Cumartesi 15.00 Esenler Erok-Bursaspor

21 Nisan Pazar 15.00 Bursaspor-Afyonspor

28 Nisan Pazar 15.00 Diyarbekir-Bursaspor

MAYIS

4 Mayıs Cumartesi 15.00 Bursaspor-Vanspor FK