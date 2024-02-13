Bursaspor'un kaderi belli oluyor

TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta bitime az kala Bursaspor, eline geçen fırsatları kaçırdı.
Yeşil beyazlı ekip, son iki maçını kazansa küme düşme hattından çıkacaktı ama rakiplerinin sunduğu avantajları değerlendiremedi.
Bursaspor, artık kendi kaderini kendisi belirleyecek.
Yeşil beyazlılar, pazar günü Ankara Demirspor ile karşılaşacak ve 27. haftayı bay geçecek.
Mart ayında beş maç oynayacak olan Bursaspor, Bucaspor 1928, Adıyaman FK, Serik Belediye, Kırşehir FSK ve Kırklarelispor ile puan mücadelesi verecek.
Bursaspor, bu maçlardan en fazla puanı alırsa nisan ayında rahat bir nefes alabilir.
Maç Programı
ŞUBAT
18 Şubat Pazar 14.00 Ankara Demir-Bursaspor
25 Şubat Pazar BURSASPOR (BAY)
MART
2 Mart Cumartesi 14.00 Bursaspor-Bucaspor 1928
6 Mart Çarşamba 14.00 Adıyaman FK-Bursaspor
10 Mart Pazar 14.00 Bursaspor-Serik Belediye
17 Mart Pazar 14.00 Kırşehir FSK-Bursaspor
23 Mart Cumartesi 14.00 Bursaspor-Kırklarelispor
NİSAN
3 Nisan Çarşamba 15.00 Zong. Kömür-Bursaspor
7 Nisan Pazar 15.00 Bursaspor-1461 Trabzon FK
13 Nisan Cumartesi 15.00 Esenler Erok-Bursaspor
21 Nisan Pazar 15.00 Bursaspor-Afyonspor
28 Nisan Pazar 15.00 Diyarbekir-Bursaspor
MAYIS
4 Mayıs Cumartesi 15.00 Bursaspor-Vanspor FK