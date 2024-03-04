Bursaspor uyardı. Mayıs ayına tarih verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Bursaspor uyardı. Mayıs ayına tarih verdi
Bursaspor Kulübü’nden önemli bir uyarı geldi!

Mayıs ayındaki seçimin hatırlatıldığı açıklamada üyelere bildiri gönderildi.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

5.10.2023 tarihli Tüzük Genel Kurulu’muzda onaylanan tüzüğümüzün 12. Maddesi uyarınca Genel Kurul Üyelerimizin aidatlarını 1 Ocak – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında ödemeleri zorunludur.
Yıllık aidatını; vaktinde ödemeyen üyelerimiz, Mayıs ayında yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurulumuzda oy kullanma hakkını kaybederler. Üyenin, aidat borcunu ödemesi halinde, genel kurulda oy kullanma hakkı 60 (altmış) gün sonra geri verilir.
Aidat Ödeme Yerlerimiz;
– Bursaspor Kulübü Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri (Nakit ödeme alınabilir.)
– Merinos Stadyumu (Nakit ödeme alınabilir.)
– Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu Altı Bursastore Merkez Mağazası (Nakit ödeme alınabilir.)
– Şehreküstü Bursastore Mağazası (Nakit ödeme alınabilir.)

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