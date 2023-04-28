Pul biber ve karabiber nelere iyi gelir

Diyetisyen Serkan Tutar, “Diyet yapsam da bir türlü kilo veremiyorum.” diyenlerin pul ve karabiber tüketmemisi gerekir” dedi. İşte ayrıntılar…

Pul biber ve karabiber nelere iyi gelir

Editör: Erkavim Yıldırım

Serkan Tutar, metabolizmayı hızlandıran v dolayısıyla kilo vermeye yarayan besinleri şöyle açıkladı:

“Et ve türevleri: Özellikle termojenik etki dediğimiz (besinleri sindirirken vücudun harcamış olduğu enerji) etkinin en yüksek seviyede olduğu besin grubudur. Bu besin grubundan her gün bir öğün mutlaka tüketmeliyiz. Sadece sebze tüketerek kilo vermeyi hayal ediyorsanız bu hep hayaliniz olarak kalacaktır.

Süt ve ürünleri:
Gün içerisinde 2 su bardağı süt veya 2 kâse yoğurta denk gelecek kadar kalsiyum almanız metabolizmanızın daha hızlı çalışmasına katkı sağlayacaktır. Yani sebze yediğiniz öğünlerde yanına yoğurt eklemeniz hem kan şekeri dengesi açısından hem kalsiyum alımı açısından hem de metabolizmanın hızlanması açısından önemlidir.

Yumurta:
En kaliteli ve örnek protein kaynağı olarak bilinen yumurta, doku ve organ gelişimi için önemlidir. Kahvaltıda omlet, menemen veya haşlanmış yumurta ile yapacağınız kahvaltı tokluk sürenizin daha uzun olmasını, kan şekerinin daha dengeli olmasını sağlar ve sizi güne hazır hale getirir.

Kahve:
En önemli metabolizma hızlandırıcılardan biridir. Doğru tüketildiğine faydalı olan yanlış miktarda tüketildiğinde problem çıkaran başlıca içecektir. Özellikle egzersiz yapan bireylerin spordan 30-45 dakika öncesinde koyu bir kahve içmesi egzersiz anında daha fazla yağ yakılacağı anlamına gelmektedir.”

Baharatlar:
Yemeklerle birlikte tüketilen karabiber, pul biber, kekik gibi baharatları sıkça kullanan kişilerin metabolizmalarının daha hızlı çalıştığı bilinmektedir. Buradaki en önemli konulardan birisi ise ‘baharat kullanıyorum’ diye daha fazla besin tüketiminden kaçınılmalıdır.”

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