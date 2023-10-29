Putin Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye Cumhuriyet'inin 100. yaşını kutladı.

KAYNAK: AA
Putin Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlayarak, "Geçtiğimiz yüzyılda ülkeniz birçok zorluğun üstesinden geldi ve ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda tanınan başarılara imza attı. Türkiye dünya sahnesinde haklı olarak yüksek bir prestije sahiptir." ifadelerini kullandı.

Putin, Kremlin Basın Servisi tarafından yayımlanan tebrik mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle tebrik etti.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin dostluk ve iyi komşuluk çerçevesinde geliştiğini vurgulayan Putin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli dostum, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının yüzüncü yılı münasebetiyle en içten tebriklerimi kabul etmenizi rica ederim. Geçtiğimiz yüzyılda ülkeniz birçok zorluğun üstesinden geldi ve ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda tanınan başarılara imza attı. Türkiye dünya sahnesinde haklı olarak yüksek bir prestije sahiptir. Çeşitli alanlardaki işbirliği iyi sonuçlar veriyor, büyük ortak projeler sistematik olarak hayata geçiriliyor. Moskova ve Ankara, bölgesel ve küresel gündemdeki önemli konuların ele alınmasına yönelik çabalarında başarıyla işbirliği yapıyor. Dost halklarımızın faydasına ve daha adil ve demokratik bir dünya düzeninin inşası adına ikili ilişkilerimizi tüm yönlerde sürekli geliştirmeye devam edeceğimizden eminim."

Putin, Türk halkına mutluluk ve refah diledi.

Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil enflasyonu kimsenin anlatmadığı gibi anlattı
Yılmaz Özdil enflasyonu kimsenin anlatmadığı gibi anlattı
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Cumhuriyet’in 100. yılında yüzsüzler ordusu; Atatürk düşmanları!
Cumhuriyet’in 100. yılında yüzsüzler ordusu; Atatürk düşmanları!
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Erdoğan’dan 100. Yıl mesajı Gündem
Erdoğan’dan 100. Yıl mesajı
Soğan sarımsak kürü şifa bombası Şifalı Bitkiler
Soğan sarımsak kürü şifa bombası
Gece yarısı çıkan yangında 3 ev küle döndü Gündem
Gece yarısı çıkan yangında 3 ev küle döndü
Lahana suyu diyeti nasıl yapılır Şifalı Bitkiler
Lahana suyu diyeti nasıl yapılır
Uzaydan görülebilen Atatürk portresi yenilendi Gündem
Uzaydan görülebilen Atatürk portresi yenilendi
İsrail ile 'maytap' geçtiler: İsrail’e selam füze yollamaya devam Gündem
İsrail ile 'maytap' geçtiler: İsrail’e selam füze yollamaya devam
Cem Bölükbaşı Super Formula'nın son yarışında puan alamadı Spor
Cem Bölükbaşı Super Formula'nın son yarışında puan alamadı