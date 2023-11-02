Rusya'dan nükleer kararı. İptal etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması (CTBT) onayını iptal etti.

KAYNAK: AA
Rusya'dan nükleer kararı. İptal etti

Rusya lideri Putin, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması (CTBT) onayını iptal etti. Putin tarafından imzalanan karara göre, Rusya, CTBT'ye verdiği onayı geri çekti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 20 Ekim'de yaptığı açıklamada, ABD'nin antlaşmayı hiçbir zaman onaylamadığını, Rusya'nın antlaşmaya yönelik onayını geri çekmesiyle durumun dengeleneceğini söylemişti.

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HİÇBİR ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİREMEDİ

CTBT'ye 1996'da 187 ülke imza attı. Hindistan, Kuzey Kore ve Pakistan anlaşmayı imzalamayı reddetti.

Anlaşmaya imza atıp da hiçbir zaman mecliste onaylamayan ülkelerin başında ise ABD geliyor. ABD'nin yanısıra İran, İsrail, Mısır ve Çin de antlaşmaya onay vermed

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