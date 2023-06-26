Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlara rest çekti

Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan ülkelere getirilen petrol ürünü satış yasağı Putin'in onayıyla yıl sonuna kadar uzatıldı.

Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlara rest çekti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışının yasaklandığı kararnamenin süresini 2023 sonuna kadar uzattı.

Kremlin'in resmi sitesinde yayımlanan kararnameye göre, tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışının yasak süresi "1 Temmuz 2023" yerine "31 Aralık 2023" olarak belirlendi.

PUTİN SATIŞI YASAKLADI

Avrupa Birliği ülkeleri 2 Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

Bu durum üzerine Putin de tavan fiyat uygulamasına katılan şahıs ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklayan kararnameye imza atmıştı. (AA)

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