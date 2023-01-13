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Putin, sözleşmeleri geciktiren başbakan yardımcısını azarladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öfkesinden bu kez, Başbakan Yardımcısı Denis Manturov nasibini aldı. Hükümet yetkilileri ile video konferans toplantısı yapan Putin, Maturov'u sözleşmeleri zamanında yapmaması sebebiyle azarladı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 05:42
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Putin, sözleşmeleri geciktiren başbakan yardımcısını azarladı

Putin, sözleşmeleri geciktiren başbakan yardımcısını azarladı
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Devlet görevlilerine sert çıkışlarıyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in öfkesinden bu kez Başbakan Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov nasibini aldı.

Hükümet yetkilileriyle video konferans yöntemiyle toplantı yapan Putin, Denis Manturov konuştuğu sırada bir anda sinirlendi.

TRT Haber’in aktardığına göre; Manturov'u aylaklık etmekle suçlayan Rus lider, sivil ve askeri uçaklarla ilgili sözleşmeleri zamanında tamamlaması sebebiyle Manturov'u azarladı:

"İş sözleşmesinin olmadığını biliyorum. Yöneticiler bana söyledi. Neden aptalı oynuyorsun? Her şeyin hazır olduğunu söylüyorsun ama sözleşme yok. Kontratlar ne zaman yapılacak?"

Toplantının katılımcıları olayı şaşkınlıkla izlerken, Manturov sessizliğini korudu.

2,5 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMAYLA GÖREVLİYDİ

Manturov, devlet havayolu Aeroflot'un filosuna yeni uçakların temin edilmesine yönelik yaklaşık 2,5 milyar dolarlık anlaşmayı tamamlamakla görevlendirilmiş ancak sözleşmeler planlanan sürede yapılamamıştı.

Putin, geçtiğimiz yıl şubat ayında da Rusya Dış İstihbarat Şefini toplantı sırasında azarlamış, olay tüm dünya basınında geniş yer bulmuştu.

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