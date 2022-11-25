25 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Putin, Ukrayna’da savaşan askerlerin anneleriyle bir araya geldi

Putin, Ukrayna’da savaşan askerlerin anneleriyle bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun Ukrayna operasyonlarında yer alan Rus askerlerinin anneleriyle bir araya geldi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 19:08
Takip Et

Putin, Ukrayna’da savaşan askerlerin anneleriyle bir araya geldi

Putin, Ukrayna’da savaşan askerlerin anneleriyle bir araya geldi
+
Aa
-

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün başkent Moskova’daki Novo-Ogarevo Devlet Başkanlığı konutunda Rus ordusunun Ukrayna’daki operasyonlarına katılan askerlerin anneleriyle buluştu. 27 Kasım’da Rusya’da kutlanacak ’Anneler Günü’ vesilesi ile 17 askerin annesiyle bir araya gelen Putin, savaşta yaşamını yitiren asker ailelerinin acısını paylaştıklarını söyleyerek, "Biliyorsunuz bir sonraki gün Rusya’da anneler gününü kutluyoruz. Bugün sadece iddialı ve gürültülü bir gün değil, aynı zamanda ülkemizin tüm halklarının doğasında bulunan annelere karşı hürmet ve hayranlığı vurgulayan bir gün. Bu bağlamda hatırlatmak isterim. Sizi çok iyi anlıyorum. Siz ve diğer Rus askerlerinin anneleri endişeli duygular içerisindesiniz. Ama oğulları çatışma bölgesinde olan Rusya’daki diğer birçok anne için elbette mutlu bir gün olmayacak. Çünkü bir anne için oğlu kaç yaşında olursa olsun çocuğudur. Bilmenizi isterim ki bizzat ben ve devletin tüm yönetimi acınızı paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Savaşta ölen Rus askerlerinin aileleri için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Putin, "Bir evladın yerinin doldurulamayacağını biliyoruz. Özellikle yaşamımızı borçlu olduğumuz annelerimiz için. Bu acıyı paylaştığımızı ve unutulmuş hissetmemeniz için elbette her şeyi yapacağımızı bilmenizi isterim. Yanınızda bir omuz hissetmeniz için üzerimize düşen her şeyi yapacağız" dedi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
1
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
2
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
3
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
4
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
5
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
6
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
7
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Hastanelerin yüzde 90'ı zarar etme riski taşıyor
﻿Hastanelerin yüzde 90'ı zarar etme riski taşıyor
﻿Hastanelerin yüzde 90'ı zarar etme riski taşıyor
﻿ Deprem bölgesinde ilk yıkım
﻿ Deprem bölgesinde ilk yıkım
﻿ Deprem bölgesinde ilk yıkım
﻿Putin, Ukrayna’da savaşan askerlerin anneleriyle bir araya geldi
﻿Putin, Ukrayna’da savaşan askerlerin anneleriyle bir araya geldi
﻿Putin, Ukrayna’da savaşan askerlerin anneleriyle bir araya geldi
﻿Konya'da köpeği kürekle öldürdüğü iddia edilen iki kişi tutuklandı
﻿Konya'da köpeği kürekle öldürdüğü iddia edilen iki kişi tutuklandı
﻿Konya'da köpeği kürekle öldürdüğü iddia edilen iki kişi tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.