Putin uluslararası mahkeme kararından sonra ilk kez yurt dışında

Editör: Erhan Songür

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Mart ayında kendisi hakkında tutuklama emri çıkarmasından bu yana ilk yurt dışı ziyareti için Kırgızistan'a gitti.

Başkan Putin, Ukraynalı çocukların sınır dışı edilmesi nedeniyle mahkeme tarafından aranıyor. Karar, Kırgızistan'ın dahil olmadığı UCM üyelerinin, Kırgızistan'ın topraklarına ayak basması halinde tutuklama yapmasını gerektiriyor.

Televizyonda yayınlanan görüntülerde Putin'in, Bağımsız Devletler Topluluğu zirvesi için başkent Bişkek'te Kırgız mevkidaşı Sadyr Japarov'u selamladığı görülüyor.

Putin Kırgızistan'da verdiği mesajda, "Davetinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Burada olmak için iyi nedenlerimiz var, ancak nedenleri olmasa bile bu ziyaretin gecikmiş bir hali var" dedi.