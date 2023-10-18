Putin'den Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin ilk açıklama

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, basın toplantısı düzenledi.

Gazze şehrindeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne yapılan saldırıyı da değerlendiren Putin, saldırıyı 'felaket' olarak niteledi.

Putin, en az 500 kişinin öldüğü saldırıyla ilişkin, "Tek bir yerde yüzlerce ölü ve yüzlerce yaralı var. Bu elbette bir felaket, üstelik insani amaçlı bir tesiste yaşandı. Bunun çatışmanın en kısa sürede sonlandırılması gerektiğine yönelik bir sinyal olmasını umuyorum. Her koşulda meseleyi temasların ve müzakerelerin başlayabileceği noktaya getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN DEVLETİNİN HER ZAMAN KURULMASINDAN YANA OLDUK"

Filistin sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, "Bugün İsrail ve Filistin arasında yaşanan mevcut krizin Filistin devletinin kurulmasının yolunu açıp açmayacağını bilmiyorum. Ancak böyle bir adımın doğru olacağını düşünüyorum. Biz bu gerilimin tırmanmasından bağımsız olarak egemen bir Filistin devletinin her zaman kurulmasından yana olduk" diye konuştu.

"5 ÜLKENİN LİDERİYLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜM"

Bölgedeki krizin çözümüyle ilgili bireysel çabalarına değinen Putin, "Önceki gün 5 ülkenin lideriyle gerilime ilişkin telefon görüşmesi yaptım. Edindiğim izlenime göre kimse çatışmanın sürmesini, büyümesini ve durumun kızışmasını istemiyor. Bence ana aktörler, çatışmanın gelişmesini ve geniş kapsamlı bir savaşa dönüşmesini istemiyor ve bundan çekiniyorlar" şeklinde konuştu.

"BÖLGEYİ SİLAHLARLA GÖZLEMLEYECEĞİZ"

Gazze'deki olayların ardından ABD’nin Akdeniz'e uçak gemisi gönderdiğini hatırlatan Putin bu adıma karşı kendilerinin de Karadeniz'de önlemler alacağını söyledi. Putin, "Benim talimatım üzerine Karadeniz üzerindeki hava sahasında Kinjal füze sistemiyle donatılmış Mig-31 savaş uçakları sürekli devriye gezmeye başlıyor. Bunun bir tehdit olmadığını belirttim. Bölgeyi silahlarla gözlemleyeceğiz" dedi.

Putin ayrıca Ukrayna'daki savaşta Kiev'i destekleyen ve yeni silahlar gönderen ABD'nin çatışmanın içerisine daha fazla sürüklendiğini vurguladı.