Rusya’dan Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov bugün gündem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İsrail ve Hamas arasında yaşanan savaşı değerlendiren ve Gazze’de yaşanan şiddet üzerinde yorumlarda bulunan Lavrov çok net mesajlar verdi.

Lavrov, “Gazze’deki krizin bölgesel bir sorun haline gelmesi ile ilgili olarak çok ciddi bir risk var. Rusya, konuyla ilgili olarak Türkiye ile iletişim halinde” dedi.

Lavrov, Gazze’de yaşanan insanlık dramının arkasında İran olduğuna dair iddiaların ise provokasyon olduğunu söyledi.