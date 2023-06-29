Putin’den Kur’an’ı Kerim çıkışı

İsveç’te camii önündeki Kur’an-ı Kerim yakılmasına yönelik tepkiler sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuya dair dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nin Derbent şehrinde tarihi bir camiyi ziyaret eden Putin, Dağıstanlı Müslümanların temsilcileriyle bir araya geldi. Kurban Bayramı’nı kutlayan Putin’e burada Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Putin de teşekkür ederek Avrupa’daki eylemlerle ilgili “Kur’an-ı Kerim, Müslümanlar için kutsaldır ve diğerleri için de kutsal olmalıdır. Biz başka ülkelerde farklı şekilde davranıldığını biliyoruz. İnsanların dini duygularına saygı göstermiyorlar ve bunun da suç olmadığını söylüyorlar. Bizim ülkemizde ise bu, hem anayasaya göre hem de ceza kanununa göre suçtur. Biz her zaman bu kurallara bağlı kalacağız” dedi.