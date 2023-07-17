Putin’den tartışılacak karar: Devlet dairelerinde iPhone kullanımı yasaklandı

Rusya hükümeti, Apple cihazlarının devlet memurları tarafından kullanılmasının yasaklandığını açıkladı.

Artık devlet çalışanları iPhone, iPad, Mac gibi ürünler kullanamayacak. Yeni yasa, ABD’ye karşı siber güvenlik adımı olarak duyuruldu.

FSB’nin bir süre önce yayınladığı dosyaya göre ABD’li istihbarat kurumları, casusluk operasyonlarında Apple ürünlerinden faydalanıyor. Rusya Ticaret Bakanlığı, Telekomünikasyon ve İletişim Araçları Bakanlığı gibi diğer devlet kurumları benzer yasakları uygulamak istediğini duyurdu.

Yasağın sadece yönetim işlerinde kullanılamayacağının altı çizilirken yöneticiler kişisel hayatlarında iPhone kullanabilecek.

DAHA ÖNCE DE İPHONE SATIŞI DURDURULMUŞTU

Şirket, cihazlarının güvenliğini ve kullanıcı gizliliğini korumaya kararlı olduğunu vurguladı. Apple, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından ülkedeki Apple Pay hizmetlerini askıya almış ve ürünlerinin Rusya’daki satışını durdurmuştu.