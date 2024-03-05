Putin'in düşmanlarının arasına nasıl nifak tohumu ektiği ortaya çıktı. Bir hamlesi yetti

Aralarında Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Ingo Gerhartz'ın da bulunduğu çok sayıda üst düzey Alman askeri yetkili arasında gerçekleşen bir video konferansın gizli kaydı Rus kanalı RT tarafından yayımlandı.

19 Şubat'ta yapılan ve yaklaşık 40 dakika süren görüşmede taraflar, Taurus seyir füzelerinin Ukrayna'ya teslim edilmesinin siyaseti ve lojistiğinin yanı sıra olası hedefleri de detaylı bir şekilde masaya yatırmıştı. Bu yayın ile Moskova kimseyi zehirlemeden ya da suikast yapmadan düşmanları arasına ayrılık tohumları ekmeyi, Alman şansölyesi Olaf Scholz'u itibarsızlaştırmayı ve Ukrayna'nın kilit silahları alabilme çabasının önüne geçmeyi başarmış oldu.

Eski bir casus olan Putin için Rusya'nın düşmanlarını (özellikle de KGB kariyerinin bir kısmını ajan yöneterek geçirdiği Almanya'yı) alt etmekten daha büyük bir keyif elde edemezdi. Putin farkında olmadan da olsa Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan büyük bir destek alırken, Rusların kaydı yayınlamasından birkaç gün önce Scholz, Taurus füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesini açıkça reddetti ve bunun Almanya'nın bir savaş bölgesine asker göndermesini gerektireceğini ve Almanya'yı Rusya'nın hedefi haline getirme riskini doğuracağını iddia etti.

"PUTİN'İN OYUNUNA GELMEMELİYİZ"

Scholz hükümeti sızdırılan bu görüşmeleri, subayların rüşvet alarak yaptıklarını iddia etmeye çalıştı. Pistorius ise asıl skandalın Putin'in "istihbarat savaşı" olduğunu öne sürdü. Pistorius yaptığı açıklamada, "Bizi bölmek ve birliğimizi zayıflatmak için dezenformasyon içeren hibrit bir saldırıyla karşı karşıyayız. Putin'in oyununa gelmemeliyiz" dedi.

KASET NEDEN BU KADAR GÜÇLÜYDÜ?

Putin bu kaydı kendi ülkesindeki propaganda makinesini beslemek için kullanıyor ve Batı'nın Rusya'nın peşinde olduğuna dair daha fazla kanıt olarak gösterilme ihtimali var. Ancak Almanya'da ciddi bir sızıntı var ve karşı istihbarat savunmasının ciddi bir revizyona ihtiyacı var. Dahası, subayların telefon görüşmesinde söyledikleri hiçbir şey manipüle edilmedi. Kaseti bu kadar güçlü kılan da bu: "dezenformasyon" değil, sadece sansürsüz bilgi.

YANAN UKRAYNA OLDU

Kayıt, Alman ordusunun kurumsal hayal kırıklığını ve Şansölye'nin seyir füzeleri gönderme konusundaki uzlaşmazlığı karşısındaki şaşkınlığını ifade ediyor. Ne yazık ki Ukrayna için, konuşmanın yayınlanması Kiev'in füzeleri alma ihtimalini daha da düşürdü. Muhalefetteki siyasetçiler bu olayla ve Scholz'un füzeleri neden göndermediği konusunda samimi olup olmadığıyla ilgili bir soruşturma başlatabileceklerinin sinyalini verdiler. Ancak bu süreç haftalar ya da aylar sürebilir ve Ukrayna'ya pek yardımcı olmaz. Kısacası Putin için görev tamamlandı.