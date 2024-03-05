Rus savaş gemisi drone saldırısıyla batırıldı. Kiev açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Rus savaş gemisi drone saldırısıyla batırıldı. Kiev açıkladı
Rus savaş gemisi Sergei Kotov Kırım'da su drone'u saldırısın batırıldı.

Yaroslav Trofimov isimli bir blogger, Rus savaş gemisi “Sergei Kotov”un batırıldığını duyurdu.

Trofimov paylaşımında, “Rus askeri kanalları, Sergei Kotov'un işgal altındaki Kırım'daki Feodosiya yakınlarında sularda battığını doğruladı. Rusya'nın Karadeniz'e yeni savaş gemileri getirmesine Türkiye tarafından izin verilmiyor ve bu kayıpların her biri telafi edilemez” ifadelerini kullandı.

ukrayna.jpg

Der Spiegel’in Kiev'den aldığı bilgiye göre, Ukrayna'ya ait su dronlarının saldırısı sonucu bir Rus savaş gemisi Kırım yarımadası açıklarında batırıldı.

Ukrayna askeri istihbarat servisi HUR Salı günü Telegram'da yaptığı açıklamada, Karadeniz Filosunun ağır devriye botu olarak işlettiği "Sergei Kotov" korvetinin vurulduğunu söyledi. Geminin kıç tarafının yanı sıra iskele ve sancak tarafı da darbe aldı.

Son Haberler
PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı Gündem
PKK/PYD'li terörist Suriye sınırında yakalandı
Tehlikenin büyük olduğu yeri deprem profesörü Şener Üşümezsoy açıkladı. Fay derinliği ne olursa deprem büyüklüğü kaç olur? Gündem
Tehlikenin büyük olduğu yeri deprem profesörü Şener Üşümezsoy açıkladı. Fay derinliği ne olursa deprem büyüklüğü kaç olur?
Prefabrik yapıların popülaritesi artıyor Gündem
Prefabrik yapıların popülaritesi artıyor
Fatih Terim gerilim yaşattı Spor
Fatih Terim gerilim yaşattı
ChatGPT’den 2041 tahmini: Alışverişte artırılmış gerçeklik dönemi başlayacak Gündem
ChatGPT’den 2041 tahmini: Alışverişte artırılmış gerçeklik dönemi başlayacak
16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü 5 kişiye çarptı 1 kişi hayatını kaybetti. Annesi ile beraber Mısır'a kaçtı Gündem
16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü 5 kişiye çarptı 1 kişi hayatını kaybetti. Annesi ile beraber Mısır'a kaçtı
Milli takım Macaristan'a gol olup yağdı Spor
Milli takım Macaristan'a gol olup yağdı