Rus savaş gemisi drone saldırısıyla batırıldı. Kiev açıkladı

Yaroslav Trofimov isimli bir blogger, Rus savaş gemisi “Sergei Kotov”un batırıldığını duyurdu.

Trofimov paylaşımında, “Rus askeri kanalları, Sergei Kotov'un işgal altındaki Kırım'daki Feodosiya yakınlarında sularda battığını doğruladı. Rusya'nın Karadeniz'e yeni savaş gemileri getirmesine Türkiye tarafından izin verilmiyor ve bu kayıpların her biri telafi edilemez” ifadelerini kullandı.

Der Spiegel’in Kiev'den aldığı bilgiye göre, Ukrayna'ya ait su dronlarının saldırısı sonucu bir Rus savaş gemisi Kırım yarımadası açıklarında batırıldı.

Ukrayna askeri istihbarat servisi HUR Salı günü Telegram'da yaptığı açıklamada, Karadeniz Filosunun ağır devriye botu olarak işlettiği "Sergei Kotov" korvetinin vurulduğunu söyledi. Geminin kıç tarafının yanı sıra iskele ve sancak tarafı da darbe aldı.